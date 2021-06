L’Italia ci riprova sull’erba 

Dopo l’esaltante primavera cominciata sul cemento di Miami e proseguita in Europa sulla terra, il tennis italiano è chiamato a una conferma sulla superficie più complicata e meno adatta: l’erba. La stagione sul “rosso” ha lasciato in eredità al movimento maschile un ranking sontuoso, con un top 10 come Matteo Berrettini, quattro Top 30 (Jannick Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini) e dieci giocatori nei primi cento, tra i quali due hanno compiuto un bel balzo in avanti. Da applaudire il +7 del vecchio leone Andreas Seppi, ma con ancor maggiore entusiasmo il +15 del diciannovenne Lorenzo Musetti, arrivato a ridosso dei migliori 60.

La top ten

Il successo parigino di Novak Djokovic ha lasciato invariato il podio mondiale, con Daniyl Medvedev davanti al grande sconfitto del Roland Garros, Rafa Nadal, ma ha consentito al più intraprendente della next gene, il greco Stefano Tsitsipas, di arrampicarsi sino al numero 4. Il serbo, a 34 anni, è il primo tennista dell’era Open a vincere almeno due volte tutti i tornei dello Slam e tiene vivo il sogno di conquistarli in un solo anno: è a metà dell’opera. Intanto a Wimbledon potrà attaccare il primato di venti vittorie oggi detenuto in comproprietà da Rafa Nadal e Roger Federer.

In Germania

In preparazione al torneo londinese, sono già iniziati i classici appuntamenti satellite. Proprio Federer è di scena sull’erba tedesca di Halle, dove ha trionfato già per dieci volte. Ha esordito al “Noventi Open”, un Atp 500 da 1.318.605 euro, battendo faticosamente per 7-6(4) 7-5 Ilya Ivashka (90 Atp). Per Federer, testa di serie numero 5, al secondo turno domani ci sarà uno fra Felix Auger-Aliassime e Hubert Hurkacz.

In Gran Bretagna

La pattuglia italiana più consistente è a Londra dove però di cinque giocatori in tabellone potranno sopravvivere al secondo turno solo in due. Uno uscirà dal derby di questo pomeriggio, tra Matteo Berettini e Stefano Travaglia. L’altro potrebbe essere Fabio Fognini, che affronta il cinese di Taipei Lu Yen-Hsun, 37 anni, 65 Atp.

Sono già stati eliminati i due azzurri impegnati ieri e di sicuro almeno una delle due sconfitte va considerata con sorpresa. Pur considerando che era al debutto sull’erba, ci si poteva attendere qualcosa in più da Jannik Sinner, che si è arreso al coetaneo inglese Jack Dramer (numero 309 Atp) in due set, entrambi chiusi al tie-break (8-6, 7-2 i punteggi) dopo due ore esatte di gioco. Sconfitto anche il vincitore dell’Atp 250 di Cagliari, Lorenzo Sonego, che affrontava il veterano serbo Viktor Troicki, comunque numero 30 della classifica mondiale, che si è imposto per 6-4, 6-4.

Infine, derby azzurro anche sull’erba di Birmimgham, stavolta in un torneo Wta: Camila Giorgi ha superato nettamente Giulia Gatto Monticone con il punteggio di 6-3, 6-0.

Atp:

9. Berrettini (Ita) (-), 23. Sinner (-4), 26. Sonego (+2), 29. Fognini (-), 61. Musetti (+15), 82. Mager (+5), 86. Cecchinato (-3), 88. Travaglia (-10), 91. Seppi (+7), 97. Caruso (-15)

Wta:

76. Giorgi (+4), 87. Paolini (+4), 98. Trevisan (-1), 107. Errani (-2), 110. Cocciaretto (+3), 174. Gatto-Monticone (-2), 202. Di Giuseppe (-8), 250. Jessica Pieri (-1), 260. Bianca Turati (+8), 281. Lucia Bronzetti (+7)