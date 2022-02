L’Italia aspetta il testimone  

PECHINO. Ancora poche ore e il countdown può partire. Sul tramonto dell'Olimpiade Invernale di Pechino sorge l'alba di Milano-Cortina 2026: domenica al Nido d'Uccello, durante la cerimonia di chiusura, si consumerà il passaggio del testimone con la bandiera olimpica che sarà raccolta dai due sindaci Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina. Ad accompagnare il “Flag handover” un segmento di dieci minuti per presentare quella che sarà la nuova sede dei Giochi Invernali che, dopo Vancouver, Sochi, Pyeongchang e Pechino, tornano finalmente nella vecchia Europa. “Duality, Together” il messaggio curato dallo specialista Marco Balich volto a dare un assaggio di quello che sarà: città e montagna, da un lato bellezza, natura e stile, dall'altro futuro e tecnologia.

L'incontro

La conferenza stampa del Main Media Centre di Pechino - dove oltre a Sala e Ghedina erano presenti anche Giovanni Malagò e Vincenzo Novari, rispettivamente presidente e Ceo della Fondazione Milano-Cortina - è l'occasione per iniziare ad addentrarsi in «un'Olimpiade diversa. La nostra è una candidatura particolare, un unicum», ha sottolineato Malagò. «Il Cio ha capito che non era possibile continuare ad andare verso un certo tipo di proposte e da una geniale intuizione di Bach è nata l'Agenda 2020». Che l'Italia ha saputo sfruttare puntando sulla sostenibilità dei costi, basata in primis sul riutilizzo delle infrastrutture già esistenti. «Abbiamo tracciato una nuova strada, una nuova era», ha detto ancora il numero uno del Coni. «Nello scacchiere internazionale prevedo in futuro che ci saranno candidature in luoghi dove ci sono già state manifestazioni come le Olimpiadi o il nostro modello sarà replicato».

Grandi distanze

L'edizione di Pechino è stata caratterizzata dalle grandi distanze fra le sedi di gara, un problema logistico che si ripresenterà fra quattro anni «ma abbiamo due frecce al nostro arco» ha replicato Novari. «La prima è la tecnologia, per cui nel 2026 ci sarà il 5G totalmente disponibile e questo permetterà una serie di servizi che oggi non ci sono. E poi andremo a costruire un modello distribuito, con spostamenti che avranno una dimensione bassa. Ci saranno 4 Villaggi olimpici: è il modello a cui dobbiamo abituarci, che rende possibile la sostenibilità economica dei Giochi Invernali. Saremo un test importantissimo perché i Giochi tornino a diventare protagonisti in Europa».