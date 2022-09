ITALIA 83

ESTONIA 62

Italia : Spissu, Mannion 12, Biligha 2, Tonut 2, Melli 17, Fontecchio 19, Tessitori, Ricci 4, Baldasso, Polonara 12, Pajola 4, Datome 11. All. Pozzecco.

Estonia : Drell 8, Raieste 4, Sokk ne, Tass 2, Vene 2, Kotsar 6, Nurger, Joesaar 9 Dorbek, Kitsing 9, Kriisa 20, Kullamae 2. All. Tojala

Arbitri : Maestre (Fra), Vojnovic (Mon) e Straube (Ger).

Parziali : 21-18; 52-33; 69-52.

Una partenza convincente. Al Forum l'Italia supera l'Estonia 83-62 in una gara in equilibrio solo per 17'. L'accelerata prodotta da Fontecchio e Polonara (per lui doppia doppia grazie agli 11 rimbalzi) consente di chiudere la gara prima del riposo e stasera alle 21 il big match sold out da tempo contro la favorita Grecia, che però ieri ha sudato per battere la Croazia 89-85. Da segnalare i 27 punti a testa di Dorsey e Antetokounmpo (decisivo nel finale) che ha preso anche 11 rimbalzi e dato 6 assist. Sarà ben altra avversaria rispetto all'Estonia e bisogna vedere se gli azzurri del Poz riusciranno a giocare rapidi senza patire troppo la differenza di chili e centimetri vicino a canestro.

Cronaca

Nel solito quintetto base con Spissu play, sono Polonara e Fontecchio a partire subito forte: +5 al 6'. L'Estonia nel primo quarto regge solo grazie alla precisione da oltre l'arco (4/9) da tre, ma appena le percentuali si abbassano, vola l'Italia che senza un centro vero difende e corre: dalla panchina Mannion e Datome danno un'accelerata e al 13' è 35-20 al 13'. L'Estonia prova a rientrare con 5 punti di fila di Kriise, ma Fontecchio mettre tre bombe di fila che storidscono gli avversarie e con l'ancora vivacissimo Polonara (anche 7 rimbalzi e 4 assist) la squadra azzurra va all'intervallo con un vantaggio di 19 lunghezze. E il Poz ha fatto assaggiare il campo a tutti tranne Baldasso. Nel terzo quarto Spissu ha le polveri bagnate però smazza 6 assist soprattutto per Melli e l'Italia col doppio play (c'è anche Pajola) va anche a +23 prima che gli estoni recuperino qualcosa. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla e Pozzecco dà spazio a tutta la panchina e solo Melli arriva a 26 minuti in campo.

I risultati di ieri. Gruppo C : Ucraina-Gran Bretagna 90-61; Croazia-Grecia 85-89. Gruppo D : Israele-Finlandia 89-87; Polonia-Rep. Ceca 99-84; Serbia-Olanda 100-76.

Le gare di oggi. Gruppo A : Montenegro-Belgio; Bulgaria- Turchia; Georgia-Spagna. Gruppo B : Germania-Bosnia; Litua- nia-Francia; Ungheria-Slove- nia. Gruppo C : Gran Bretagna- Croazia; Estonia-Ucraina. Girone D : Finlandia-Polonia; Rep. Ceca-Serbia; Olanda-Israele.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata