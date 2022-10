L’Italia alla festa britannica 

Lo sport ha volte scrive pagine di storia, a volte sa raccontare favole. Ieri al Poetto, nella “prima” delle World Triathlon Series in Italia, ha fatto entrambe le cose. Di storico c’è il debutto di questa competizione nel nostro Paese, nella stessa città che aveva già ospitato per la prima volta la World Cup, e c’è il doppio piazzamento nei primi dieci di Gianluca Pozzatti e Michele Sarzilla (7° e 8°) che aggiunge il successo sportivo a quello organizzativo per la Fitri (e per lo staff organizzativo che è per lo più sardo, coordinato da Sandro Salerno). La favola l’ha aggiunta un ragazzo di 24 anni, andandosi a prendere una vittoria che è come un risarcimento del destino.

Il protagonista

Alexander Amos Yee, 24 anni, londinese di Lewisham, è triatleta strappato al mezzofondo. La Sardegna l’ha conosciuta nel 2016, quando era arrivato 11° a Chia tra gli Juniores nel campionato europeo di cross, a 29” dal fenomenale norvegese Jakob Ingebrigtsen. L’anno dopo, a 19 anni, in World Cup al Molo Ichnusa è già atteso ma l’imprevisto è in agguato. Perde il controllo della bici, finisce contro un paletto di cemento sbattendo al testa e la schiena. Roba seria. Si fa tre settimane al Brotzu prima di poter tornare a casa, ma la carriera è salva ed è un bene per lo sport: nel 2021 a Tokyo vince l’argento nella prova individuale e l’oro a squadre. Torna in Sardegna pochi giorni fa, per una gara delle World Series che lo vede tra i favoriti, avendo vinto già le prove di Yokohama e Montreal (a Leeds è caduto). In allenamento, a Su Siccu, incontra un triatleta cagliaritano: lo riconosce, lo abbraccia. È Antonio Maxia, uno dei medici che l’aveva curato e che ieri ha tifato per lui.

La gara

La prova maschile si corre di pomeriggio. Il vento dal mare è salito, le onde sono corte e dispettose nel 1500 metri di nuoto. Alla prima transizione nulla è deciso, il francese Leo Bergere prova l’assolo staccando il gruppo nei primi giri (dieci da 3,8 km) ma è un suicidio che pagherà. L’attacco buono lo tenta Jonathan Brownlee, che parte in contropiede per raggiungere il giapponese Furuya (finirà 30°), proprio mentre il gruppo con Yee sta provando a rientrare sui migliori. Ci riesce quando Brownlee (sì, il due volte vincitore di Arzachena, quello ritratto col fratello Alistair sul murale di Decimoputzu, «Ne vado molto fiero, ho provato ad andarci ma mi sono perso...») ha già preso il largo. Ma è il giorno di Yee, che parte in caccia e fa il vuoto. Neppure i crampi, che dopo l’arrivo lo faranno portare via in sedia a rotelle, lo fermano. Alle sue spalle resiste Brownlee, ma soprattutto resistono i due italiani Gianluca Pozzatti e Michele Sarzilla che firmano un capolavoro, come la rimonta del brasiliano Manoel Messias, già sul podio ad Arzachena in World Cup, terzo.