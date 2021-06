L’Isuledda vince l’Open 

L’Asd Isuledda vince il torneo Open. La matricola terribile cagliaritana (che succede al Real Putzu detentore del titolo vinto nella stagione 2018-2019) si aggiudica la finalissima, superando la Castiadese per 2-0. C’è gloria anche per la delusa Asd Sestu, che porta a casa l’onorevole Supercoppa Fair Play nella stessa categoria, grazie al 4-0 sul Barracca Manna. Negli Over invece trionfa il Guasila 1971, che al fotofinish vince lo sprint scudetto con la rivelazione Nurri.

Campione

Con un gol per tempo la squadra biancoceleste supera la favorita Castiadese e festeggia il primo successo assoluto all’esordio nella categoria Open. Mattatore della finale il bomber Marco Badini, che con una doppietta (28’ del primo tempo e 19’ della ripresa) mette la sua firma indelebile sulla finalissima edizione 2020-2021.

Regina Over

Fa festa anche il Guasila 1971, che bissa il successo del 2014 e succede alla 4 Mori Samassi trionfatrice nel 2019 (il titolo nel 2020 non è stato assegnato, causa Covid). Il 2-0 contro il San Lorenzo vale lo scudetto nella categoria Over, conquistato grazie ai 24 punti in classifica. Ma decisivo è stato il 5-2 rifilato all’Amatori Guspini nel recupero di mercoledì, che ha spianato la strada verso la vittoria finale. Al Nurri non è bastata un’ultima parte di stagione straripante: chiude a quota 22 un’annata comunque vissuta da protagonista. Posto d’onore per il Futura 2000 Villasor, mentre gli Amatori Guspini chiudono quarti, pagando un finale di torneo in affanno, dopo un avvio bruciante. «È stato un campionato importante considerando le difficoltà. Stiamo già programmando la prossima stagione per fare un altro bel campionato. Questo è il nostro auspicio. Lavoreremo con grande entusiasmo e passione. Ringrazio le società e tutti», dice Giovanni Loddo, responsabile Uisp Cagliari.

La classifica

Questi i risultati dell’ultima giornata: San Lorenzo Villanovafranca-Guasila 1971 0-2, Nurri-Sanlurese 2-0, Amatori Guspini-Futura 2000 Villasor 1-2. Classifica finale: Guasila 1971 24, Nurri 22, Futura 2000 Villasor 18, Amatori Guspini 14, Sanlurese 7, San Lorenzo Villanovafranca 2.