«L’istruzione è un diritto» 

Il palazzo degli Scolopi replica sostenendo che sarebbe sufficiente l’intervento del personale ausiliario della scuola. La scuola insiste, il Comune non si schioda e a quel punto al genitore, assistito dall’avvocata Maria Giovanna Pisanu, non è rimasto che ricorrere al Tribunale amministrativo regionale per chiedere l’annullamento degli atti e anche il risarcimento del danno.

Fino all’anno scolastico 2016-2017 erano le collaboratrici scolastiche, le bidelle di una volta, ad accompagnare e assistere il bambino in tutti i suoi bisogni. Dall’anno scolastico successivo le cose cambiano e la scuola, sostenendo difficoltà nella movimentazione dello studente, chiedono l’intervento quotidiano del padre che doveva quindi rendersi disponibile a intervenire su chiamata del personale della scuola. Da quel momento il padre è costretto a stare tutti i giorni a due passi dalla scuola in attesa di essere chiamato per assistere il figlioletto. Non può durare e nel 2017 chiede di ottenere l’attivazione del servizio di assistenza specialistica. Aspetta e spera, con i giorni scivolano anche le competenze: a chi spetta l’assistenza? La direzione scolastica ritiene che, viste le particolari condizioni del bambino, l’assegnazione di un assistente con competenze spetta al Comune di Oristano.

C’è un padre che aspetta sotto una scuola e il figlio, un ragazzino con grossi problemi di salute, è invalido e sta in sedia a rotelle, che frequenta quella scuola. Il minore va seguito 24 ore su 24, accompagnato anche per andare in bagno sia in casa che a scuola. Il problema è la scuola con le sue regole, la sua organizzazione.

La storia

I giudici

Il Tribunale con una ordinanza cautelare chiede al Comune di assegnare l’assistenza specialistica, il giudice d’appello conferma e solo allora il Comune si decide di attivare il servizio di assistenza del minore dal 28 gennaio al 12 giugno 2022 per 24 ore settimanali. La storia non si chiude comunque, restano i danni per il ritardo. Il Tar entra nel merito e nella sentenza intanto mette un punto fermo: l’assistenza a studenti con particolari disabilità spetta al Comune e non alla Scuola. «Sussisteva l’obbligo del Comune di adottare gli interventi organizzativi e contabili necessari all’individuazione delle risorse necessarie a garantire l’assistenza, ribadendosi che le esigenze di bilancio non possono considerarsi prevalenti rispetto al diritto all’istruzione, all’educazione e all’integrazione scolastica degli studenti con disabilità». Al minore va perciò riconosciuto anche il danno esistenziale, «in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla Carta costituzionale» , danni che il Tar ha quantificato in 2 mila euro caricati al Comune di Oristano. Più altri duemila per spese del giudizio.

