Liste nel caos a meno di due mesi dal voto 

La rottura con Meloni sembra ormai certa, anche se c’è chi, in città, vocifera che si tratti di un “teatrino” architettato ad hoc perché il gruppo stava perdendo consensi e rafforzare così la sua egemonia. Ipotesi smentita dal resto dell’attuale Giunta. «Non c’erano più i presupposti per proseguire un cammino insieme», conferma Pisu.

Dopo il terremoto giudiziario che ha coinvolto il consigliere Valerio De Giorgi, anche le dimissioni del vicesindaco Tonino Meloni sembrano aver reso il terreno ancora più friabile intorno al sindaco Pietro Pisu, che, però, nonostante abbia perso ben cinque membri del gruppo con cui ha vinto le scorse elezioni, non mostra alcun cenno di ripensamento. Anzi, è l’unico ad aver ufficializzato la sua candidatura aprendo la sede elettorale in via Nazionale, a pochi metri dal palazzo comunale e affiggendo il manifesto con tanto di foto e scritta: «Pietro Pisu sindaco».

Le carte si mescolano, i giochi si fanno più fitti e gli equilibri si rompono: a Quartucciu in vista delle elezioni comunali del 12 giugno regna ancora il caos. I rumors di alleanze più o meno confermate continuano a correre, ma i quartuccesi, dopo gli ultimi episodi che hanno infuocato e segnato la politica locale, si mostrano abbastanza delusi e assicurano di non «aver mai assistito a una campagna elettorale così misera».

La situazione di Pisu

La novità

E questo avvalorerebbe anche l’ingresso di Carlo Secci e Cristian Mereu, provenienti da Bentu Nou, il gruppo che poco più di un mese fa chiese proprio la testa di Meloni in cambio dell’appoggio a Pisu. Mereu è ancora seduto nelle fila della minoranza e fino alla scorsa estate ha fatto una dura opposizione in Consiglio comunale al fianco di Damiano Paolucci e Michela Vacca. Oggi, invece, è pronto a buttarsi tutto alle spalle e a iniziare la nuova avventura con i suoi ex “nemici”.

Il destino di Meloni

Resta dunque da capire dove andrà il deluso e sfrattato Tonino Meloni, che a Quartucciu può contare ancora sul sostegno di numerosi fedelissimi. «Non ho la velleità di fare il sindaco, l’ho sempre detto così come avevo garantito il mio appoggio a Pietro Pisu, - ha più volte ribadito nei giorni scorsi Meloni –, certo l’epilogo non era quello che mi aspettavo, vediamo cosa accadrà».

Le interlocuzioni dunque proseguono e se è certo un non ritorno con il “Gruppo Impegno e Rinnovamento”, non è da escludere che Tonino Meloni si possa accasare con Valter Pibiri e Tonio Piras, che potrebbero presentare una lista insieme proprio per contrastare quella di Pisu.

Paolucci

Ma non è da scartare neanche una vicinanza con Damiano Paolucci, che non scioglie le riserve, ma prosegue il suo cammino con Michela Vacca e Vinicio Piras, certi al suo fianco fin dal primo momento. «Al di là del mio gruppo di origine con cui stiamo lavorando da tempo per la costituzione della lista, non posso negare che con i cinque colleghi che hanno abbandonato la maggioranza ci stiano confrontando - evidenzia Paolucci – stiamo ragionando se ci sono i presupposti per muoverci insieme, ma è ancora tutto aperto».

L’altro Pisu

In gioco, però, c’è ancora anche la lista di Gilberto Pisu, che smentisce le voci su un possibile dietro front. «La condivisione di due sole liste non mi sembra fattibile - chiarisce Pisu –, noi stiamo continuando a lavorare per costruire un gruppo che basi la sua esistenza su valori e su principi in grado di garantire un buon operato dall’inizio alla fine».

