Liste d’attesa, santa pazienza 

Le attese per una visita specialistica sono lunghe, a volte lunghissime. Sandro Rubiu, direttore del Distretto socio sanitario dell’Asl 4 di Lanusei fa il punto della situazione. «Comparando i dati del 2019 con quelli odierni non si può fingere che la pandemia non abbia influito anche su questo aspetto, ecco perché il raffronto non é stato fatto con i numeri relativi al 2020. Altro dato da considerare é l’aumento dei pazienti e la riduzione dell’organico dei medici. Proprio pochi giorni fa siamo riusciti ad ottenere finalmente le ore di specialistica ambulatoriale nelle branche di oncologia, pneumologia, geriatria ed oculistica che da tempo erano le situazioni più complicate. Sarebbe auspicabile un progetto concreto ed efficace da parte dei vertici aziendali».

I numeri

Le visite di specialistica ambulatoriale si riferiscono a diverse branche, sono prestazioni erogate da medici specialisti negli ambulatori e nei laboratori territoriali o ospedalieri. I dati comprendono l’analisi del numero dei medici disponibili allora ed oggi. Solo nella specialità oculistica si é andati in crescendo, passando da 3 a 4 unità; in urologia, endocrinologia ed oncologia l’organico si é ridotto ad un solo medico. Per queste discipline l’attesa per una visita va dai 35 giorni in endocrinologia (nel 2019 ne servivano 49) agli 85 di urologia (contro i 56 di due anni fa) ai 67 necessari per l’oncologia. In ortopedia e pneumologia non c’è ad oggi nessuno specialista. Riguardo le visite oculistiche la programmazione é passata da 70 a 114 giorni, quelle dermatologiche sono in controtendenza passando da 13 a 7 giorni di attesa, idem per l’endocrinologia i cui numeri passano da 49 a 35. In ambito psicologico, settore fortemente chiamato in causa dalla pandemia, si é passati da 20 a 50 giorni.

Criticità

L’avvento del Covid ha acuito le criticità esistenti, considerata la riduzione e a volte la sospensione di alcune visite nei periodi più difficili. «Siamo a buon punto con il recupero degli arretrati legati al 2020. – continua Sandro Rubiu – A dicembre dovremmo avere modo di richiedere la pubblicazione di ore in altre branche, la speranza é che si possa incrementare il numero dei medici per dare risposte più celeri».