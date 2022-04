Liste d’attesa, pronto il piano 

Una task force per il recupero di attività arretrate causa Covid e per l’abbattimento dei tempi di attesa dovuti anche all’aumento delle richieste. L’Asl Ogliastra ha elaborato un progetto per smaltire le liste d’attesa che si sono determinate durante la seconda parte della pandemia e alle quali si è aggiunto il progressivo aumento di richieste di prestazioni da parte dei cittadini, che in molti avevano rimandato nel periodo più critico. Per il raggiungimento degli obiettivi l’Azienda sanitaria ha messo nero su bianco un’iniziativa che annuncia l’impiego di 369 mila euro. Risorse utili a remunerare i medici che presteranno la propria professionalità fuori dall’orario ordinario. Il piano è stato trasmesso alla Regione, da cui sono attesi i fondi necessari a dare forma e sostanza alle attività.

Attese da abbattere

Fino a qualche settimana fa per una risonanza bisognava attendere quasi 200 giorni. Ora i tempi si sono ridotti, ma con il piano messo a punto nei giorni scorsi l’obiettivo è ridurli ulteriormente. Tempi biblici anche per un consulto pneumologico e per altre visite ambulatoriali. Al Nostra Signora della Mercede i rinforzi arrivano anche dai professionisti in congedo. Hanno sottoscritto un contratto annuale con l’Asl i radiologi Bruno Pilia e Salvatore Piras, da qualche tempo in congedo. Sono due dei senatori che, in passato, hanno contribuito a garantire standard elevati in reparto. «Si occuperanno di screening della mammella e formeranno giovani medici in servizio. Il percorso - spiega il direttore generale facente funzioni, Luigi Ferrai, 50 anni - si articola in visita, mammografia ed eventualmente ecografia e risonanza con l’ausilio del tecnico di Radiologia Sergio Deidda». Per i due radiologi il contratto da libero professionista prevede un servizio di 24 ore settimanali.

Il rinnovamento

In queste settimane l’ospedale è un cantiere aperto. È in corso il trasferimento del reparto di Ortopedia che approda in un’ala che dà al Pronto soccorso. Sarà un dipartimento nuovo di zecca, dotato dei migliori comfort. Nella nuova ala gli inservienti stanno allestendo sia gli ambulatori che un mini Pronto soccorso ortopedico compresa la sala riservata agli infermieri.