L’Isola si spopola, ma non sulle coste 

Rispetto agli anni Sessanta il declino dei comuni dell'interno della Sardegna è arrivato a più di 137 mila persone nel 2020, con una percentuale del 21% in meno. La popolazione delle fasce costiere è al contrario cresciuta di 303mila persone, con uno sviluppo del 40 per cento. Ancora cifre. Se nel 1961 la popolazione concentrata nei paesi dell'interno dell'Isola era pari al 47 per cento del totale regionale, nel 2020 è scesa al 33% e di questo passo, in base alle proiezioni della Cna, potrebbe scendere al 29,7% nel 2050.

Calo demografico, le zone interne vanno in picchiata. Cresce, al contrario, la popolazione delle coste. Parlano i numeri di una crisi inarrestabile, cominciata decenni fa e mai rallentata. Una vera e propria fuga dai paesi del cuore della Sardegna legata alla carenza di servizi essenziali, a una viabilità disastrosa che allontana ancora di più i piccoli centri dalle città.

Il declino

I rischi

Degli oltre 60 mila residenti in meno nei comuni dell'interno, il 35% deriva da effettivi movimenti migratori (oltre -20mila), il resto va ricondotto al rapporto del cosiddetto movimento naturale dei nati e dei morti.

Ancora: Tra il 2012 e il 2019 il reddito complessivo prodotto dai residenti è diminuito del 42% per i comuni dell'interno, mentre si è ridotto molto meno nella fascia costiera (-1,8%). E secondo la Confederazione nazionale artigiani, nell'interno dell'isola in soli 7 anni sono andati perduti oltre 230 miliardi di euro.

L'associazione artigiana avanza così una proposta: «Le condivisibili misure contenute nella legge di Stabilità volte a frenare il calo demografico e la denatalità vanno accompagnate da seri e concreti progetti di sviluppo locale. Destinare dieci milioni di euro per individuare due borghi, comuni, aree territoriali dell'interno della Sardegna su cui sperimentare la costruzione di un modello di sviluppo che partendo dai tratti distintivi, delle vocazioni, dai punti di forza del borgo/comune/area territoriale, definisca un programma e una strategia di sviluppo locale».

Il documento

Così sostengono i vertici della Cna Sardegna, il presidente Luigi Tomasi e il segretario regionale Francesco Porcu, in una lettera aperta inviata al presidente della Regione Christian Solinas e all'assessore alla Programmazione, Giuseppe Fasolino: «È necessario guardare, in via prioritaria, ai comuni dell'entroterra, valorizzando i punti di forza e la vocazione delle aree territoriali coinvolte promuovendo il turismo culturale naturalistico, esperienziale, religioso, sportivo, enogastronomico, promuovendo la cultura, l'economia, le tradizioni e l'artigianato locale a partire da quello artistico e tradizionale».

