L’Isola ritrova una classica  

Un ricco fine settimana attende l'estetica sarda. Tra strada, con la “Maratonina Città di Uta”, e pista, con la rassegna giovanile a Selargius, non mancheranno le occasioni per mettersi in luce in questo finale di stagione.

Il via alle 10

Domani, dopo averne saltato due a causa della pandemia, la “Maratonina Città di Uta” celebrerà la propria ventiquattresima edizione. La manifestazione, organizzata dalla Polisportiva Uta 2000 e che prevede oltre alla mezza maratona (21,097 km) anche una prova da 10,5 km e una camminata ludico motoria da 5, partirà alle 10 da via Stazione (Municipio) dove è fissato anche l’arrivo: oltre cinquecento gli atleti in totale, pronti a darsi battaglia in uno degli appuntamenti più apprezzati dai fondisti isolani. Non ci saranno gli ultimi vincitori Pasquale Rutigliano e Raimonda Nieddu (che ha puntato sui “tricolori” di maratona a Ravenna). Tra le donne la favorita indiscussa è Claudia Pinna, tra gli uomini sfida aperta tra Giorgio Calcaterra, Giuseppe Mura, il padrone di casa Claudio Solla, Oualid Abdelkader e Francesco Mei.

Pista a Selargius

Nel mentre, allo stadio Virgilio Porcu di Selargius, si terrà la rassegna giovanile che chiude la stagione su pista. La manifestazione, che coinvolgerà in totale 825 atleti appartenenti alle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti, prevede il ritrovo alle 9.30, la tradizionale sfilata delle società alle 10 e l’inizio delle gare alle 10.30. Sui 300, assenti i campioni italiani Under 16 Diego Nappi e Laura Frattaroli, si prospetta una bella sfida tra Stefano Mureddu (Tespiense) e il bronzo Cadetti nell’esathlon Francesco Alpigiano (Atl. Sport è Vita). Interessante anche la sfida sui 2000 metri, in cui Fabio Foddis (Atl. Valeria) e Matteo Mura (I Guerrieri del Pavone) dovranno vedersela con Natan Deidda (Olympia Villacidro). Tra le Cadette da seguire il confronto sui 300 tra Beatrice Ticca (Shardana) e Aurora Vargiu (Nugoro Track), sui 1000 Ragazzi Lorenzo Arba (Atl. Dolianova) cercherà di abbassare il proprio personale di 2’57”99.