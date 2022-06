«L’Isola riparta dall’industria» 

«I problemi della Sardegna? Bisogna essere ottimisti e sfruttare le caratteristiche dell’Isola che non è solo turismo ma industria, manifattura. E si può essere competitivi creando le condizioni per superare i gap e, in questo senso, le infrastrutture essenziali». Carlo Bonomi a Cagliari rilancia l’entusiasmo degli imprenditori sardi, riuniti per l’assemblea di Confindustria che, dopo due anni di pandemia, segna l’inizio di una ripartenza. Non a caso, lo slogan dell’assise di ieri, “Ritrovare le energie per crescere”, va in questa direzione. Che poi è quella imboccata dal leader degli industriali italiani che, da interlocutore costante di Palazzo Chigi, sa bene che non c’è tempo da perdere, perché «questo Paese è fermo e non sta più crescendo», e perciò «incalziamo il Governo», di fronte a uno scenario preoccupante, «un debito pubblico gigantesco», cresciuto in 11 anni di 800 miliardi «che non sono serviti a nulla, anzi la povertà è aumentata», e un’inflazione» che la Bce, «possiamo anche capirlo», vuole mettere a freno con un rialzo dei tassi «che però non serve a risolvere i problemi del Paese, per questo ci vogliono interventi economici».

Caso Sardegna

La tappa sarda di Bonomi rientra nel “tour” che vede il presidente degli industriali presente a diverse assemblee di Confindustria, in corso in varie regioni. Il leader nazionale ha preso in mano i dati sardi («i numeri sulle prime cento imprese dicono che nel 2020 hanno resistito») che confermano come i problemi non sono tutti colpa del Covid. E di fronte agli svantaggi cronici che l’Isola deve recuperare sul fronte dell’energia («Per 50 anni senza metano e ora se ne riparla proprio quando costa di più»), delle strade e delle ferrovie, dei trasporti marittimi e aerei, tanto per citarne alcuni, Bonomi si dice pronto a tendere la mano alla Regione con un “ma”: «Presidente noi siamo a disposizione», dice rivolgendosi al governatore Christian Solinas in sala, «ma non – avverte Bonomi – per scelte di consenso elettorale». E per concludere cita le parole di Emilio Lussu: «Non dobbiamo abbassare gli occhi di fronte alle difficoltà: insieme ce la faremo». Un pizzico di ottimismo non guasta in un’assemblea che riunisce il gotha degli industriali isolani, portavoce del grido d’allarme che arriva dal mondo delle imprese: «Aiutate l’industria sarda a non morire», è l’appello che rilanciano i presidenti Maurizio De Pascale (regionale) e Antonello Argiolas (Sud Sardegna).

I temi nazionali

Pnrr, cuneo fiscale («serve un taglio choc da 16 miliardi, così si mettono i soldi in tasca agli italiani»), materie prime e caro-energia («non nascono oggi con la guerra in Ucraina»), reddito di cittadinanza («non come strumenti di politica attiva del lavoro»), bonus e superbonus edilizi («bene ma hanno colpito l'industria 4.0»). E poi «abbiamo scassato il nostro welfare sociale: 800 miliardi di spesa buttati via». Non ultimo il salario minimo: «Ok per i lavoratori fragili ma non riguarda i contratti nazionali di Confindustria che partono dai 9 euro lordi l’ora. Il salario minimo è di responsabilità del Governo e non vada a ledere la contrattazione nazionale, il modello migliore in Europa».