L’Isola riaccende i motori «Ora aspettiamo i turisti» 

Si riparte, per l'ennesima volta in un anno. Con la speranza che sia l'ultima riapertura dopo tre settimane di stop forzato e con la consapevolezza che se così non dovesse essere rialzare le serrande per molti sarà un'azione impossibile. «Il 25 % delle imprese rischia di chiudere definitivamente. Il clima è teso, bisogna stare attenti», tuona Roberto Bolognese, numero uno di Confesercenti Sardegna.

L’Isola da ieri vive in zona arancione «per un periodo di quattordici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione», si legge nell’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza con la quale ha istituto appunto questa fascia in Sardegna. Oggi l’assessore regionale Mario Nieddu nella Conferenza Stato-Regioni ribadirà quel che predica da giorni, e cioè che «registriamo dati da zona gialla da due settimane per cui chiederò, numeri Covid permettendo, di passare in quella fascia subito, già a partire dalla settimana a prossima». Nell’attesa ieri i negozi hanno riaperto ma i tavolini dei bar e ristoranti restano desolatamente accatastati.

«Riparta il turismo»

Il primo passo comunque è stato fatto, ma la strada sembra lunga. «La cosa più importante in assoluto per noi è la ripartenza dei flussi turistici – sottolinea Alberto Bertolotti, alla guida di Confcommercio Sud Sardegna – Sappiamo bene infatti che l’importazione dei consumatori è la cosa che più di altre muove l’economia della Sardegna».

«Intanto però questa emergenza sanitaria come al solito ricade sempre sulle nostre spalle», commenta Emanuele Frongia che della Confcommercio Sud guida la Federazione italiana pubblici esercizi, rimarcando che appunto bar e ristoranti in zona arancione continuano a fare quel che facevano in zona rossa, asporto (per i bar fino alle 18 e per i ristoranti fino alle 22) e consegne a domicilio senza vincoli di orario.

«Si cambi il sistema»

«Noi abbiamo qualcosa da ridire invece sul metodo che si utilizza con queste fasce – denuncia Tonio Pani, presidente di Confartigianato Benessere Sud Sardegna – Questo gioco di colori porta alla disperazione. A livello nazionale abbiamo presentato un dossier dimostrando che i centri benessere devono essere inseriti nelle attività che aprono anche in zona rossa perché rispettiamo il protocollo e siamo a tutti gli effetti degli “ambulatori benessere”. Ogni volta che ci fermano in Sardegna lasciano a casa 3.500 imprese di cui 2.800 artigiane e 5.200 addetti in tutto con un giro d'affari di 530 milioni di euro. Non solo, non arrivando ristori la gente si arrangia come può magari operando in abitazioni private e quindi non rispettando il protocollo sanitario».

Clima molto teso

Roberto Bolognese traccia una linea precisa quanto tremendamente realistica: «Diciamo che non è cambiato molto dopo questo passaggio, bar e ristoranti restano chiusi e ovviamente ne risentono anche gli altri negozi. Chi esce va a comprare quel che serve ma non si fa la passeggiata nelle vie dello shopping. E quelle serrande abbassate stanno creando una tensione preoccupante complice anche un sistema nazionale difficile da capire e che non corrisponde alla realtà: abbiamo dati da zona gialla e siamo arancioni, gli altri aprono e noi no. Si sta scherzano con il fuoco ma bisogna stare molto attenti».

Si chiedono prospettive

«Attenzione perché forse la cosa più preoccupante è che manca la prospettiva, stanno mortificando anche la speranza. Diciamolo chiaro: i ristori sono insufficienti e in ritardo, la programmazione è inesistente e questo porta un clima di tensione perché si mortifica la voglia di fare impresa. Forse non abbiamo capito che il 25% delle nostre aziende è a rischio chiusura», denuncia Bolognese.

Che poi lancia l’allarme: «Se queste chiudono la corda si spezza definitivamente. Senza contare inoltre che resta a casa chi in questi anni ha acquisito competenze non solo studiando ma al lavoro. Chiedo una cosa: che si preveda un periodo di accompagnamento alle imprese. Terminato l’allarme pandemia, tax free e prestiti agevolatissimi».

RIPRODUZIONE RISERVATA