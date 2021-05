L’Isola pronta per la stagione dei ristori 

Ben vengano i sostegni, la Sardegna non si tira certo indietro. Ma non bastano a cancellare i malumori di quanti soffrono la crisi del Covid, con i suoi effetti che si trascinano ormai da un anno e mezzo. Però l’estate alle porte e l’imminente ingresso in zona bianca, assieme agli aiuti, potrebbero riaccendere l’entusiasmo di chi, albergatori e ristoratori in primis, non può permettersi di non lavorare in quello che è il periodo più florido per le loro attività.

Turismo

Il settore contava sul decreto bis del Governo, soprattutto per l’estensione del bonus-ristrutturazione al 110% alle strutture turistiche che hanno bisogno di essere adeguate ai cambiamenti imposti dal Covid. Perciò «qualche decina di migliaia di euro è certamente meglio di niente ma insufficiente se pensiamo al calo di fatturato subìto», è il commento a caldo di Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi. «Bene il bonus vacanze che può dare una mano ai 33mila hotel nazionali e ai nostri 920 ma è importante che nel settore si facciano investimenti e interventi che sostengano l’occupazione, considerato che un terzo dei ricavi se ne va con i costi del personale: dobbiamo riuscire a garantire ai lavoratori almeno 4 mesi di attività, diversamente sarà difficile pure trovarli. Non si deve dimenticare che il turismo, con le sue 500mila buste paga, è lo sbocco più rilevante nell’Isola e, avendo una capacità di ripresa molto veloce, fa sì che ogni investimento venga subito ripagato».

Commercio e ristorazione

Confesercenti qualcosa da dire ce l’ha: «Contestiamo fortemente il criterio della perdita di fatturato al 30 per cento che esclude molte aziende», rileva Nicola Murru, direttore provinciale, «è un parametro che penalizza la maggior parte della categoria: se il calo fosse del 28-29 per cento le perdite sarebbero comunque disastrose. Quindi perché insistere su questo criterio? I nuovi ristori non saranno quindi per tutti, continueranno a usufruirne sempre gli stessi». Confcommercio aggiunge: «Nella prima fase dell’attività di Governo molti sono rimasti scontenti, quindi speriamo che questo secondo decreto vada meglio per tutti», dice il presidente Alberto Bertolotti presidente Sud Sardegna. «I ristori sono comunque insufficienti e gran parte deve ancora riceverli: il vero ristoro per noi sarà poter iniziare a lavorare di nuovo, senza limiti di orario e coprifuoco per una serena stagione turistica».

Agricoltura

«Le richieste di Coldiretti hanno trovato risposta nel decreto Sostegni bis», è il parere del presidente Battista Cualbu, che si dice soddisfatto sia per i due miliardi stanziati per l’agroalimentare che per le misure a favore delle aziende agricole e della pesca. Interventi che vanno dal fisco al lavoro, dall’imprenditoria femminile ai giovani, dal rilancio degli allevamenti agli agriturismi, fino ai risarcimenti per le gelate». Quanto agli agriturismi, hanno riaperto le porte di recente, da quando l’Isola è gialla, ma le perdite, «fino all’80 per cento del fatturato», non saranno coperte dai ristori. «Per il futuro del settore è decisivo riprendere a lavorare a pieno ritmo», sottolinea Alessandro Vacca, direttore Cia. «A penalizzarci è il coprifuoco, impossibile per noi lavorare così». (c. ra.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Contestiamo fortemente il criterio della perdita di fatturato al 30 per cento perché esclude molte aziende: se il calo fosse del 28-29 per cento cosa cambierebbe? Le perdite sarebbero comunque disastrose. In questo modo i ristori non saranno per tutti ma saranno sempre gli stessi a usufruirne