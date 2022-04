«L’Isola produce qualità  ma per competere  bisogna unire le forze» 

«La vera sfida anche in Sardegna è quella di superare le lentezze della burocrazia a tutti i livelli. La burocrazia frena e non tiene il passo. Non asseconda le aziende agricole e zootecniche nel loro sforzo di crescita. Bisogna rendere applicabili le misure ma i produttori devono fare i conti con percorsi lunghi e tortuosi. Spesso non si arriva alla fine, si perdono le risorse che in questo momento, come mai in passato, sono cospicue».

Paolo De Castro, pugliese, figlio di imprenditori agricoli, vice presidente della commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento europeo, già ministro delle Politiche agricole nei Governi D’Alema e Prodi, ha un legame speciale con l’Isola: «A Sassari ho cominciato la mia esperienza universitaria, ho bellissimi ricordi e tanti amici in Sardegna che considero la mia seconda terra».

La guerra in Ucraina, dopo il Covid, è un altro colpo durissimo per il mondo agricolo. L’Unione europea come affronta questa nuova emergenza?

«Con il “pacchetto Ucraina” l'Europa ha stanziato 150 milioni di euro per l'Italia, ancora da assegnare alle singole regioni. È un primo contributo che se viene indirizzato a chi ne ha realmente bisogno, in primis gli allevatori, può attenuare le sofferenze. Russia e Ucraina rappresentano il 30% delle esportazioni mondiali di cereali. Si rischia di non avere materie prime fondamentali. Occorre intervenire subito».

La Sardegna deve fare i conti anche con gli svantaggi riconducibili alla sua condizione geografica.