L’isola pedonale rianima i ristoranti ma non lo shopping 

L’isola pedonale riaccende via Porcu. La chiusura al traffico nella strada dello shopping ha dato nuova vita al centro storico, animato da centinaia di persone, consentendo ai titolari di bar e ristoranti di sistemare sedie e tavolini.

L’occasione è stata il concerto della band Il Klan nella piazzetta degli aranci, nell’ambito della rassegna di spettacoli estivi organizzata dal Comune. Peccato però che molti negozianti abbiano abbassato le serrande alla solita ora, perché non erano a conoscenza dell’iniziativa. E così non hanno potuto approfittare dell’animazione e della musica per rilanciare lo shopping sotto le stelle.

A passeggio

Non sembrava nemmeno di trovarsi nel centro di Quartu. Alle 20 in punto, quando gli agenti della Polizia locale hanno sistemato le transenne nel tratto da via Cavour fino alla piazza del mercato, la strada ha cambiato aspetto, con tante persone sedute in mezzo alla via nei tavolini sistemati da bar e ristoranti. Tanto entusiasmo tra i quartesi che per una sera hanno potuto passeggiare liberamente per cercare un po’ di sollevio per il gran caldo.

«Unire la chiusura della strada agli spettacoli è un’ottima idea», commenta Rita Meloni, «anche perché vietando il traffico in tarda serata non si crea disagio alle attività commerciali, ma anzi i negozi possono trovare un’opportunità restando aperti fino a tardi. E poi in questo modo si ravviva la città». Poco distante Giovanni Spiga si attarda seduto al tavolino di un bar: «L’isola pedonale va benissimo se ci sono iniziative, soprattutto d’estate», dice, «ma non sempre e non durante il giorno. Mia moglie è una commerciante: chiudere la strada in via definitiva sarebbe un disastro soprattutto dopo un periodo di forte crisi».

La scelta

E l’isola pedonale e la musica dal vivo portano in giro anche i giovani che in genere preferiscono migrare verso i locali cagliaritani o i centri commerciali. «A Quartu le occasioni di svago sono poche», commenta Riccardo Zucca, 28 anni, «per cui ben vengano appuntamenti come questi, che potrebbero contribuire a far rivivere la zona». Seduto di fianco a lui Gianmarco Serrenti, anche lui 28 anni, aggiunge: «Credo sia una scelta corretta chiudere la strada per agevolare la rinascita dalla zona. A mio avviso sarebbe però importante informare gli automobilisti, sistemando cartelli anche nelle altre strade come viale Colombo per fare in modo che possano prendere percorsi alternativi». Davide Cadeddu, 25 anni, è tornato dalla Svizzera per aprire una barberia in via Cavour: «La cosa più importante è la gente partecipi».

La serrata

Alle 20,30 in punto quasi tutti i commercianti hanno abbassato le serrande. Molti perché non erano a conoscenza dell’iniziativa. «Non avevamo idea che il Comune avesse organizzato una rassegna musicale», dice Alberto Pisanu del vivaio Bonshouse, «peccato perché saremmo rimasti aperti volentieri fino a tardi. Forse ci sarebbe voluta una comunicazione più efficace». Laura Cabras, dell’erboristeria di fronte al Comune, è rimasta in negozio fino a tardi: «Bisogna approfittare di iniziative come questa che portano la gente in strada. Magari non comprano ma comunque è un’occasione per farci conoscere». Soddisfatto anche Davide Portas del ristorante Taverna Sant’Elena. «Ringraziamo il sindaco per averci dato questa occasione». L’isola pedonale tornerà sabato prossimo e poi il 7, il 15, il 21 e il 29 agosto e il 4 settembre per una serie di concerti, sempre in piazza degli Aranci.

