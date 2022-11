L’Isola di Sticchi Damiani 

Iglesias. Alle strade e ai circuiti progettati in carriera in qualità di ingegnere civile (compreso quello indimenticato di Sant’Elia a Cagliari), a quelli percorsi con tuta e casco da pilota di rally o studiati in qualità di organizzatore prima e di presidente dell’Automobile Club d’Italia poi, ieri Angelo Sticchi Damiani ne aggiunto un altro: quel nastro d’asfalto su cui si disegna l’Iglesias-Sant’Angelo, cronoscalata che oggi e domani (ore 10) celebra una 31ª edizione che dovrà essere impeccabile per provare a battere una serrata concorrenza e riconquistare presto una titolazione nazionale.

Motivi di interesse

Il numero uno italiano dei motori, ora vice presidente onorario della Fia dopo essere stato a lungo il vice di Jean Todt, è sbarcato in Sardegna, anche una serie di impegni istituzionali, tra cui quelli con le amministrazioni comunali di Cagliari (per parlare soprattutto di sicurezza stradale) e di Iglesias. «Ho fatto visita all’Aci Cagliari e al neo presidente Antonello Fiori, e assieme abbiamo raggiunto Iglesias e approfondito la conoscenza di una gara che non avevo visto in precedenza», ha spiegato il presidente Sticchi Damiani, il cui mai nascosto amore per la Sardegna ha reso l’Isola, da 19 anni, tappa fissa del Mondiale Rally. «Qui c’è molto interesse per lo sviluppo turistico che può avere il territorio tramite lo sport dell’automobile. Sono soddisfatto del rapporto con la Regione, che ha risposto molto bene e credo abbia potuto verificare, tramite studi e numeri, come i risultati ottenuti ripaghino gli sforzi fatti. La Sardegna è un’isola e non si capita qui per caso, è giusto creare motivi per arrivarci: i turisti sono alla ricerca di storie interessanti, comprese quelle delle miniere di Iglesias».

Pes al timone

Angelo Sticchi Damiani ha speso parole positive per il motorsport sardo, che ieri, a Cagliari, ha eletto l’algherese Giulio Pes di San Vittorio, già presidente di Aci Sassari e commissario di Aci Oristano, nuovo presidente del comitato regionale. «È una terra che ospita il Mondiale Wrc, l’Extreme E e tante prove di campionato regionale, italiano ed europeo delle varie specialità: tutti stanno facendo un ottimo lavoro, un grande plauso va alla Delegazione Sardegna Aci Sport. Più gare ci sono, meglio è, ma vanno seguite bene. In Italia sono circa mille all’anno e c’è un grande impegno da parte di Aci Sport per dare a tutte grande risalto».