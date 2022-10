L’Isola delle opere incompiute 

Nell'Isola 47 opere pubbliche risultano ancora non terminate, a causa di lentezze burocratiche, mancanza di fondi, problemi tecnici, fallimenti o recessi dell’impresa, per nuove norme tecniche o mancato interesse. I cantieri non attivati o non ultimati stanno paralizzando più di 241 milioni di euro di appalti pubblici, di cui 123 destinati alla loro ultimazione. È questo ciò che spicca da una rielaborazione dell’Ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna sull’elenco delle opere pubbliche incompiute del 2021, pubblicato dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Lieve progresso

I vertici dell'associazione artigiana evidenziano, però, che si è avuto un miglioramento rispetto al 2020, quando le opere bloccate erano 53. Molti lavori sarebbero ormai vicini alla conclusione, altri sarebbero realizzati al 50 per cento, altri ancora si avviano verso il termine in tempi brevi, dopo l’accelerazione data dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici, per appaltare, avviare e chiudere i lavori.

Oltre alle opere per la realizzazione di scuole, il risanamento di ospedali, la costruzione di piscine, strutture sportive e parchi urbani, nell’elenco dei lavori non ancora conclusi compaiono pure quelli per la sistemazione idraulica dei fiumi, per la interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Fluminimannu, per gli interventi sul Cixerri, per la messa in sicurezza di strade e parcheggi, e per la riqualificazione di antichi borghi abbandonati.

Le strategie

Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, ritiene che sia «fondamentale anche riprogrammare, laddove possibile, le incompiute, favorendo il riutilizzo dell'opera, sia attraverso interventi del settore privato in “project finance”, sia attraverso i mutamenti di destinazione d'uso. Ma altrettanto fondamentale è porre attenzione alla programmazione, che deve essere più accorta e dettagliata, per evitare spreco di risorse pubbliche».

Secondo Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato edilizia Sardegna, «soprattutto in questo periodo, la questione che sta mettendo fuori strada le imprese è legata in particolare all’aumento dei costi delle materie prime e alla non congruità degli appalti pubblici».

RIPRODUZIONE RISERVATA