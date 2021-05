L’Isola delle 14 Bandiere blu 

Quattordici Bandiere blu svetteranno su altrettante spiagge della Sardegna per simboleggiare qualità e unicità. L’Isola porta a casa un settimo posto nella classifica nazionale, stilata prendendo in considerazione trentadue criteri di valutazione. Sul podio svetta la Liguria con ben 32 vessilli, al secondo posto la Campania con 19. Terzo posto in condominio tra Campania e Puglia, uscite dalla contesa con 17 riconoscimento. Premiate anche alcune località lacustri nel nord della Penisola.

Gli elementi presi in considerazione dalla giuria sono stati la pulizia delle acque, la presenza di strutture alberghiere, i servizi d’utilità pubblica sanitaria, le informazioni turistiche garantite ai visitatori, la segnaletica aggiornata e l’educazione ambientale. Tra i giurati erano presenti anche rappresentanti dei ministeri dell’Ambiente, della Transizione ecologica, del Turismo e delle Politiche agricole.

I vessilli

A vantare maggiori riconoscimenti da mettere in mostra nella stagione balneare alle porte è la parte settentrionale della Sardegna, ma ogni provincia è riuscita a far risaltare le proprie coste. Partendo dal sud, il vessillo della Fee (Foundation for environmental education) sventolerà a Quartu e a Sant’Antioco. Risalendo, Bandiere blu a Barì Sardo e Tortolì, in Ogliastra. A Oristano il premio va a Torregrande.

Nella provincia di Sassari la maggior parte dei vessilli: saranno issate sui pennoni in riva al mare ad Aglientu, per la prima volta nella lista delle eccellenze, Badesi, Sorso, Porto Ferro (Sassari), Palau, Castelsardo, La Maddalena, Santa Teresa Gallura, Trinità d’Agultu-Vignola.

Tra i premiati dalla Fee anche dieci porti turistici. Sono Cala Gavetta (La Maddalena), il porto comunale di Palau, Santa Teresa Gallura, ad Arzachena la Marina dell’Orso di Poltu Quatu e il Porto Cervo Marina, a Olbia la Marina di Porto Rotondo e Marina di Portisco, e il porto turistico di Castelsardo. Servizi di qualità anche nel Nuorese con i drappi che sventoleranno sulla Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese. Nel Cagliaritano arriva la conferma per Marina di Capitana, nel litorale quartese.

I commenti

Ignazio Locci, sindaco di Sant’Antioco, è soddisfatto per il risultato raggiunto dalla spiaggia di Maladroxia per il terzo anno consecutivo: «Abbiamo puntato sul percorso della valorizzazione ambientale, anche ai fini turistici, e la Bandiera blu non è che uno dei tanti frutti raccolti». Felice anche Pasquale Renna, delegato all’Ambiente: «Mentre i criteri per ottenere e conservare il vessillo diventano di anno in anno sempre più stringenti, i nostri parametri si confermano ottimi e in alcuni casi in crescita».

In controtendenza il commento dell’amministrazione di Teulada, dove ricadono Tuerredda, Portu Tramatzu e Is Arenas. Daniele Serra, primo cittadino, punta su altre scelte di marketing territoriale: «Non abbiamo presentato la candidatura. Questo non toglie la possibilità che potremo farlo più avanti. Ma, quest'anno, abbiano fatto altre scelte strategiche di pianificazione che riguardano tutto il territorio».

