L’Isola corre per la zona verde europea 

Conquistata per la seconda volta la fascia bianca, ora la Sardegna volge lo sguardo oltre i confini nazionali. Prossimo obiettivo infatti potrebbe essere quello di entrare nella fascia verde dell’Unione europea. Da ieri nella mappa Ue l’unica regione d’Italia verde è il Molise, ma l’Isola si candida a essere la seconda.

Una zona che potrebbe significare anche spostamenti senza limitazioni per i sardi che scelgono di trascorrere le vacanze o anche un fine settimana in un Paese europeo. Intanto la Cabina di regia, che ieri si è riunita per il monitoraggio della pandemia dal 24 al 30 maggio conferma: la Sardegna continua ad avere numeri da zona bianca, con un indice Rt che è il secondo più basso in Italia.

Il monitoraggio

Prosegue quindi il calo della curva epidemiologica nell’Isola. A confermarlo il report Iss-Ministero della Salute per la cabina di regia che deve definire i colori delle regioni. L'Isola, nel periodo 24-30 maggio mostra una stima di indice Rt pari a 0.55, il secondo più basso dopo il Molise (0.45).

Crolla il numero di casi settimanali, che si attestano sotto i 200, esattamente 197, con un -24,5% rispetto alla rilevazione precedente (e -27,9% rispetto a 14 giorni fa) e 12 casi ogni centomila abitanti; 511 i contagi riportati dalla Protezione civile nelle ultime due settimane. Sempre meno focolai (-84%), appena 9% i posti letto nei reparti di medicina occupati da pazienti positivi, e il 6% quelli nelle terapie intensive. Scontata quindi la classificazione del rischio basso.

Zona verde Ue

Anche il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in base ai dati comunicati dai singoli Paesi, aggiorna la cartina d’Europa colorando territori in base all’andamento della pandemia: dal rosso scuro al verde in base al tasso di nuovi positivi anche in rapporto ai tamponi effettuati, considerati a 14 giorni e su 100mila abitanti.

Entrare nella zona verde europea è fondamentale per gli spostamenti tra i Paesi perché sulla base della mappa i singoli Stati decidono se introdurre restrizioni, come quarantena o tampone, ai viaggiatori provenienti dalle aree più a rischio (rosso scuro). Ovviamente fornirà inoltre ai viaggiatori informazioni generali sul livello di rischio delle destinazioni; più si avvicina al verde più quel territorio è sicuro.

L’ingresso della Sardegna nella zona verde tra 14 giorni, se i dati rimangono questi, comporta infine anche una caduta di tutte le restrizioni per i sardi che desiderano trascorrere le vacanze o anche qualche giorno in una qualsiasi città europea, dal momento che gli Stati membri hanno concordato che non ci saranno restrizioni per i viaggiatori provenienti da zone verdi.

Per entrare è necessario che la Sardegna abbia un tasso di nuovi casi inferiore a 25 e una positività al test inferiore al 4%; per adesso l’unica regione italiana verde è il Molise.

Italia in bianco

Altre quattro regioni lasciano la zona gialla e per la seconda settimana di giugno, parola del presidente dell'Istituto superiore di sanità, «tutta Italia si troverà in zona bianca». In tutto il Paese è partito il countdown sulle riaperture e in queste ore sono Abruzzo, Umbria, Liguria e Veneto ad essere promosse in zona bianca, dove entreranno ufficialmente da lunedì.

In generale, l'indice Rt scende a 0,68 e con un'incidenza che si attesta a 32 casi ogni 100 mila abitanti. «Se la tendenza prosegue cosi, per la seconda settimana di giugno tutta l'Italia si troverà finalmente in zona bianca», auspica quindi il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro.

