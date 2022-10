L’Isola che ricicla va a gonfie vele 

Nell'Isola ci sono 4.209 attività che non solo recuperano, trasformano e riutilizzano i materiali, ma li riparano pure. E a livello regionale queste realtà - che danno lavoro a 13.880 addetti - rappresentano il 3,7% del totale delle imprese.

Nella prospettiva di essere sempre più protagoniste della Strategia nazionale sull’Economia circolare e del Green deal europeo, e per non farsi sfuggire delle nuove opportunità, tante aziende sarde stanno adottando dei comportamenti più virtuosi, che contribuiscono al raggiungimento di un'economia climaticamente neutra ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

Lo studio

In base a un’analisi dell’Ufficio studi di Confartigianato Sardegna, sui dati Istat del 2021, emerge come sul totale delle oltre 4mila imprese sarde, 2.386 siano specializzate in riparazione di autoveicoli, 134 in manutenzione motoveicoli, 207 in riparazione di natanti, 341 di macchinari, 119 in raccolta rifiuti e 94 di materiali vari, 116 in riparazione di pc, 83 di elettrodomestici e 92 di beni per la casa.

A livello territoriale, 1.371 realtà (con 3.957 addetti) si trovano nel Nord Sardegna, 1.142 nell’area di Cagliari (4.895), 762 nel Sud Sardegna (2.519), 548 nel Nuorese (1.427) e 386 nella zona di Oristano (1.082). Per l'indice di lavoratori interessati alla “circolarità” dei beni, l'Isola si piazza al 12esimo posto assoluto della classifica nazionale.

Cambio di rotta

«Si comincia a comprare meno e ci si prepara ad aggiustare e a riparare di più - osserva la presidente di Confartigianato imprese Sardegna, Maria Amelia Lai -, questo perché la capacità economica delle famiglie è ormai insufficiente e, al contrario, aumenta chi porta ad aggiustare e a riparare gli oggetti. Quindi, crescono anche le attività che offrono questo tipo di servizi e, nella maggior parte dei casi, si tratta di imprese artigiane».

Il segretario regionale dei rappresentanti degli artigiani, Daniele Serra, puntualizza che «la crisi ci sta costringendo a risparmiare e a riciclare: questo è innegabile. Nonostante ciò, il peso della tassazione sui rifiuti rimane ancora troppo elevato. L’economia circolare non fa bene solo all’ambiente, ma anche agli investimenti, al lavoro e al business».

