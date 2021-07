L’ironia taglia XL di Marcello Atzeni «Care parole, ora vi prendo in giro»  

Il tono è pacato, scandito da pause e silenzi velati da una leggera malinconia. Un tono di chi ha vissuto per davvero, senza temerne le conseguenze: Marcello Atzeni è una figura che vale la pena approfondire perché sfugge a ogni superflua definizione: scrittore, studioso, polemista, biologo dalla solida preparazione scientifica che gli ha dato il rigore per approcciarsi alla scrittura con la minuzia necessaria e, di questi tempi, spesso assente. Osserva ciò che gli scorre davanti, che siano persone o istanti di vita giornaliera che ai più sfuggono. Qualcuno lo osserva divertito, complice una maglia esilarante ideata da lui stesso con l’aiuto tecnico del grafico Monica Corda: “Amor che a nulla amato amar merdona”. Insomma, il Sommo Poeta citato in ottica spiritosa ma al contempo acuta per una serie di magliette rivisitate in chiave ironica riguardanti non solo i grandi autori della letteratura di tutti i tempi ma anche canzoni della tradizione nazional popolare. “Giornata Frida temperatura in Khalo”, “L’amore ai tempi del ched’era”, “Su di noi nemmeno una pardula”: Frida Khalo, Garcia Marquez e Pupo siete avvisati: il sarcasmo, in queste pungenti creazioni che si possono trovare nel negozio di abbigliamento Sardynnia in via Torino 6 a Cagliari, regna sovrano e chi si offende sbaglia. «Prendersi sul serio è quanto di più sciocco una persona possa fare, molto meglio ridere di se stessi e dialogare serenamente con i propri demoni», sorride sornione.

L’ultima fatica

Le dissacranti maglie anticipano il secondo volume dell’opera letteraria “Il miglio deve ancora venire”, di cui la prima parte è uscita nel 2018, dove confluiranno aforismi e buffi giochi di parole pronti a strappare il sorriso persino al più burbero degli individui. «Il materiale e l’ispirazione non mancano di certo, ho tutto pronto anche per il terzo capitolo della saga», rivela con l’aria di chi conosce la sua vena creativa e sa dove può condurlo. «Indubbiamente in mete che pensavo di non conoscere ma anche in luoghi a me cari proprio come accade nel mio ultimo libro “Nuotavo nel grano”». Un’opera dove l’ironia è accompagnata da una nostalgia silente che lo riporta alla sua Baradili, il comune più piccolo di tutta l’Isola con appena 78 abitanti, in cui ha trascorso la sua infanzia. Un racconto che si rifà a Virgilio e alla sua concezione di locus amoenus , tanto cara a chi con la penna cerca di dare vita a nuovi mondi.

Giocare con le parole

Satira, ricerca di una doppia chiave di lettura ma soprattutto amore per le parole e il loro fascino. «Le parole sono miei fedeli compari, che ogni tanto mi diverto a prendere affettuosamente in giro. Sono rotte da seguire che portano a conoscersi meglio e a scoprirsi, regalando sempre qualcosa di nuovo. Sono le fondamenta del linguaggio che come sosteneva Benedetto Croce è perpetua creazione: una creazione che quando sento tra le mani mi fa sentire vivo ricordandomi che non bisogna mai stancarsi di guardare oltre».

