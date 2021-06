Lirico, in arrivo nuove assunzioni 

Un bilancio in attivo da un milione e 800 mila euro, la riduzione dei debiti e una ventina di assunzioni definitive per la copertura dei ruoli attualmente occupati con contratti a tempo determinato. Sono le novità emerse nel Consiglio d’indirizzo della fondazione del Teatro Lirico che ha dato il via libera al bilancio relativo al 2020. «Questi dati positivi», commenta il soprintendente Nicola Colabianchi, «confermano l’attenzione avuta nelle scelte. Frutto di una politica attenta in un anno difficile come quello dello scoppio della pandemia». Soddisfatto anche il sindaco Paolo Truzzu, presidente del Consiglio d’indirizzo: «Dopo un anno difficile, in cui il Teatro ha sospeso l’attività solo per 15 giorni, abbiamo approvato il bilancio 2020 in attivo. Un risultato straordinario. È passata anche la nuova dotazione organica, attesa da oltre 20 anni».

L’attività

Il soprintendente ricorda alcuni passaggi importanti che hanno permesso di ottenere questo risultato. «Il 2020 è stato un anno particolare. Le attività sono state svolte in modalità differenti per garantire il servizio che si pone la Fondazione: trasmettere cultura. Grazie ai concerti in streaming e in tv abbiamo raggiunto tantissime persone». I numeri vengono ricordati da Colabianchi: «Più di 700 mila contatti. Dunque l’attività del Lirico è stata svolta comunque in un momento difficilissimo». L’attivo in Bilancio è stato raggiunto percorrendo diverse strade. Una di queste è stato il recupero crediti: «Sono entrate risorse per diversi milioni da enti pubblici, altre fondazioni, associazioni e privati. Questo passaggio è stato evidenziato anche positivamente dai revisori dei conti che hanno apprezzato la capacità di ricostruzione del patrimonio economico della Fondazione e appunto il recupero crediti».

Forze nuove

L'altro aspetto, atteso da molto tempo, è la pianta organica dell’Ente lirico. «Ci saranno assunzioni a tempo indeterminato per coprire quei ruoli ricoperti con contratti a tempo determinato», sottolinea il soprintendente. Truzzu parla di risultato storico: «L’approvazione dell a nuova dotazione organica era attesa da oltre 20 anni. Consente così di offrire garanzie di stabilità ai lavoratori e prospettive certe per il futuro del nostro teatro Lirico». E il sindaco di Cagliari aggiunge: «Il Teatro h a sospeso l’attività solo per due settimane, contrariamente a quanto accaduto in tutte le altre fondazioni in cui i lavoratori sono rimasti in cassa integrazione anche per mesi. Questo ha permesso di raggiungere gli obiettivi contenuti nel bilancio: saldo attivo, riduzione dei debiti e incremento del patrimonio. Un risultato straordinario, frutto del grande lavoro del sovrintendente e del suo staff, della collaborazione di tutti i dipendenti». (m. v.)

700

mila

contatti nelle dirette streaming effettuate per raggiungere il maggior numero possibile di spettatori durante il periodo dell’emergenza sanitaria

15

giorni

di sospensione dell’attività del Teatro Lirico nel 2020 mentre tutte le altre Fondazioni hanno messo in cassa integrazione i propri lavoratori anche per mesi