L’ira del Bologna apre la sfida  

Per Cagliari-Bologna riprovare più tardi. I cancelli della Unipol Domus, per quella che doveva essere la prima domenica calcistica del nuovo anno, sono rimasti chiusi. L'emergenza Covid, con la squadra emiliana in isolamento domiciliare da mercoledì su ordine della Ausl bolognese, ha convinto la Lega a rinviare una partita che non si sarebbe potuta giocare. Meglio evitare lo spettacolo poco edificante dei giorni scorsi, con una squadra in campo e l'altra a casa. Cagliari-Bologna si giocherà domani sera alle 20.45, con la capienza ancora al 50%, prima del limite dei 5000 per le prossime due giornate. Una scelta che ha mandato su tutte le furie il club emiliano, che solo ieri sera ha potuto fare un nuovo giro di tamponi e oggi potrà uscire dalla quarantena.

Una domenica bestiale

Per il Cagliari due giorni in più per recuperare dalle fatiche della vittoriosa trasferta di Genova e magari ritrovare qualche acciaccato, con la rifinitura trasformata in un normale allenamento di metà settimana. Eppure era tutto pronto, anche gli accrediti per la tribuna stampa: cancelli chiusi al pubblico, Cagliari e arbitri in campo e Bologna a casa, con il Giudice sportivo che avrebbe inserito anche questa partita nella lista delle gare “sub iudice”, ballando tra il 3-0 “a tavolino” e il recupero. Poi, la decisione della Lega che ha cercato di salvare capra e cavoli. Gara rinviata di due giorni e Cagliari che ha subito riaperto i botteghini, chiusi sabato mattina, sul circuito TicketOne e nel ticket service di Piazza L'Unione Sarda (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20). Sempre validi i biglietti già acquistati.

L'ira del Bologna

Una soluzione che ha mandato su tutte le furie il Bologna. Che giovedì, dopo la decisione della Ausl cittadina, era stato già costretto a saltare la gara casalinga con l'Inter. Tutti in quarantena da mercoledì, dopo la pioggia di positivi al Covid. E anche il Tar dell'Emilia Romagna, sabato pomeriggio, aveva confermato l'istanza dell'Azienda sanitaria, contro cui si era appellata la Lega. Tutti a casa, Arnautovic e compagni, con allenamenti in smart working e contatti con lo staff tecnico solo in teleconferenza. Impossibile anticipare il “liberi tutti” per una squadra con quasi tutta la rosa ferma alla seconda dose di vaccino e addirittura due giocatori appena al primo. Ma la decisione della Lega non è stata digerita dal club, che ieri mattina ha reagito con un comunicato dai toni aspri: “Il Bologna Fc 1909”, si legge nella nota, “preso atto dell'incomprensibile decisione della Lega di Serie A di rinviare la partita Cagliari-Bologna a martedì 11 gennaio, intende esprimere la sua totale e ferma avversione a una scelta immotivata, penalizzante e vessatoria”. Il club emiliano spiega: “Tutti gli appartenenti al gruppo squadra sono in isolamento domiciliare da mercoledì e vi resteranno fino a stasera (ieri) per una disposizione dell'Ausl di Bologna, la cui legittimità è stata confermata anche dal Tar dell’Emilia Romagna. I giocatori che non risulteranno positivi al Covid-19 dovranno quindi partire per Cagliari nella giornata di domani (oggi) e giocare una partita di campionato martedì senza aver di fatto potuto svolgere allenamenti per una settimana, con tutti i rischi che ne conseguono anche per l’incolumità degli atleti”. “Siamo allibiti – si conclude il comunicato - di fronte a un provvedimento preso senza reali necessità di urgenza (né il Bologna né il Cagliari disputano le coppe europee e quindi non mancano le date in calendario), che dimostra sprezzo per i più elementari principi di equità competitiva e di tutela dell'integrità fisica dei calciatori”.