L’ira dei pescatori: «Porto abbandonato e senza servizi» 

Il monumento alle potenzialità mai sviluppate del porto turistico di Teulada è rappresentato da quel carroponte per le barche, che ha funzionato solo una volta, quando vent’anni fa venne collaudato. Quando agli inizi degli anni Sessanta venne costruito, i pescatori della zona credettero di aver trovato uno scalo dotato di tutti i confort. Oggi, il porto che offre ricovero anche alle barche da diporto, e a quelle utilizzate per la pescaturismo ha più un problema da risolvere. Quello principale, a detta dei tanti pescatori che ormeggiano sulla banchina del lato destro dello scalo è rappresentato dalla mancanza di sicurezza.

I pescatori

Per Sergio Marongiu, 62 anni, socio del Consorzio pescatori di Teulada, l’elenco delle problematiche da risolvere è lungo: «Diverse barche non attraccano neppure sulla banchina, ma sulle rocce che si trovano alla fine dello scalo, una situazione di assoluto pericolo che costringe a spostarle ogni volta che il mare si ingrossa. Nonostante le nostre segnalazione nessuno ci ascolta, abbiamo chiesto di poter gestire questa zona del porto dal punto in cui si trova il carroponte in poi, ma nonostante gli appelli a Comune, Regione e ministero, nulla è cambiato. In questo porto non esiste un distributore di carburante, non ci sono colonnine elettriche, bagni e, nei locali che si affacciano sulla banchina, costruiti per ospitare celle frigo, c’è in realtà custodita la merce del bar che si trova qui accanto».

Le cooperative

Sono addirittura una trentina le cooperative che pescano a Teulada, 600 circa i pescatori che ci lavorano. «Sino a vent’anni fa i pescatori non erano che poche decine – racconta Marongiu - ma gli indennizzi legati alla presenza dei militari hanno fatto gola a molti, e sono arrivati pescatori sia da Cagliari che da Sant’Antioco: il problema è che quello di Teulada non è il Golfo degli Angeli, abbiamo una zona limitata e il fondale è per lo più sabbioso, lavorare è sempre più difficile».

Il cambiamento

Quando Luciano Deiana, 74 anni, originario di Masainas, ha cominciato ad approdare in questo porto, non c’era praticamente nessuno: le barche si potevano addirittura contare sulle dita di una mano. «Oggi è cambiato tutto, con l’aumento del numero delle barche però non sono migliorate le condizioni del porto – racconta -, un altro problema è quello della sporcizia. Sia per legge, che per amore del mare, noi tutti portiamo in porto i rifiuti recuperati con le reti, purtroppo restano qua abbandonati senza che nessuno li porti via, aumentando il degrado di questa banchina».

Collaudi e manutenzioni

Marco Troga, 57 anni, sottolinea le difficoltà di dover effettuare i collaudi e le manutenzioni periodiche sulle imbarcazioni: «Può sembrare un paradosso, ma nonostante la presenza di un carroponte in porto – che da anni chiediamo di poter utilizzare - siamo costretti a dover raggiungere Sant’Antioco per tirare fuori dall’acqua le barche. A preoccuparci sono anche i furti, perpetrati nonostante la presenza delle telecamere: nello scalo dei pescatori, che dovrebbe essere riservato solo a chi lavora, può entrare chiunque, due anni fa un donna è morta dopo essere caduta in acqua con la sedia rotelle perché sul bordo della banchina non c’era alcuna protezione».

RIPRODUZIONE RISERVATA