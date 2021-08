L’ira degli “angeli”:  condizioni disumane per malati e volontari 

L’emergenza è in emergenza in Sardegna. Negli ospedali del Cagliaritano e del sud dell’Isola o nel Sassarese, dove ieri mattina le ambulanze del 118 sono rimaste ferme, senza benzina. I rappresentanti delle Associazioni libere, dell’Anpas, delle Misericordie e delle Cooperative sociali hanno inviato una lettera a Regione e Prefettura di Cagliari.

«La situazione sta diventando sempre più esplosiva», si legge. «Le ambulanze sostano per tantissime ore davanti ai pronto soccorso sotto il sole, senza nessun tipo di assistenza, senza l’opportunità di utilizzare servizi igienici. Condizioni disumane per pazienti e operatori».

L’elenco di coloro che, pur sollecitati, non hanno dato risposte è lungo. «La Protezione Civile non pare che abbia intenzione o sia nelle condizioni di affrontare il problema», è scritto. «L’Areus pur essendosi detta disponibile a sostenere le nostre richieste appare impotente mentre l’Ats non sembra si renda conto della gravità del problema e non abbozza soluzioni». Dalla politica, infine, solo impegni generici. Il documento si conclude con la richiesta di un incontro urgente per scongiurare proteste che potrebbero essere messe anche in atto in un momento così delicato. Non solo, c’è l’ipotesi di un esposto in Procura.

Appello alla politica

Sul piede di guerra anche la rete Anas Sanità 118, che coordina l’operatività di 14 organizzazioni di primo soccorso in Sardegna. «La misura è colma per i pazienti costretti ad attese infinite anche di 14 ore - spiegano il responsabile Claudio Cugusi e il vice Pierpaolo Pintus - È un problema che non può essere affrontato a livello manageriale dall’Areus o Ats e che deve coinvolgere la politica regionale». Chiesta «un’audizione urgente in Commissione Sanità alla presenza dell’assessore della Sanità».

Paralisi a Isili

Proteste arrivano anche per la chiusura del Pronto soccorso di Isili, per lo spostamento del personale nella Medicina, dello stesso ospedale, per assistere i pazienti in arrivo da Cagliari. Ieri è intervenuta la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd).

«Fuori da qualunque intento polemico ma con grande sconforto è giusto chiedersi perché il Sarcidano-Barbagia di Seulo debba essere spogliato di servizi sanitari essenziali», scrive aggiungendo di «essere a disposizione degli amministratori e del territorio per qualunque utile iniziativa».

La convenzione

Diversa la situazione di Sassari, ma anche a Ozieri, Alghero e Porto Torres dove ieri mattina fino alle 13 diverse ambulanze erano inutilizzabili, con i serbatoi vuoti.

Alla mezzanotte del 15 agosto si è passati (ultimi tra le Assl in Sardegna) al sistema diretto di gestione dopo la cessazione della convenzione con Seriana 2000. 17 autisti soccorritori che prima prestavano servizio per la coop sono stati assunti (quattro esclusi perché non avevano i titoli) e sono stati acquistati nuovi mezzi, che tra l’altro alcuni operatori avrebbero giudicato inferiori a quelli precedenti.

Ma il sistema non è a regime e i problemi si sono acuiti sotto Ferragosto, con personale amministrativo in ferie e coordinatori del servizio non ancora nominati. Il problema era stato evidenziato dal personale, che tra l’altro ancora non è stato dotato di divise, e che alla fine si è trovato anche senza carta carburante per rifornire i mezzi. La crisi è stata risolta intorno alle 13.

