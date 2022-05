Liquami, impianto in naftalina 

La nuova stazione di pompaggio di San Gemiliano è stata costruita per risolvere le criticità nella gestione dei liquami. Migliori intenzioni rimaste sulla carta, perché di fatto l’impianto con vista mare in cui dovrebbero convogliare le fogne di Arbatax, San Gemiliano e Porto Frailis non è mai entrato in funzione a distanza di tre anni dal collaudo. Nel ventre della struttura, che a conti fatti è costata 1,7 milioni di euro e attorno alla quale oggi spuntano le prime discariche selvagge, l’impresa aveva montato quattro pompe per il rilancio dei liquami al torrino che domina la zona industriale e da cui, soprattutto d’estate, filtrano miasmi poco graditi a Baccasara.

Il caso

Quando, a metà del 2019, il personale tecnico di Abbanoa, committente dell’opera, aveva espresso parere positivo sui lavori, gli uffici finanziari del gestore si erano attivati per liquidare l’impresa esecutrice. Capitolo chiuso, tutti soddisfatti. All’epoca dei fatti c’erano i giusti presupposti per pensare che la nuova stazione di pompaggio di San Gemiliano potesse entrare in funzione a stretto giro e soddisfare le sempre più maggiori esigenze del territorio. Ma quell’opera, realizzata per ovviare al carico antropico dell’estate che la vecchia rete non riesce più a gestire, è ancora ferma al palo. Con il passare degli anni Arbatax e i suoi quartieri sono cresciuti e l’attuale numero di utenze conferma la bontà dell’investimento milionario che resta in attesa del semaforo verde. Sulla questione sono attese maggiori indicazioni (richieste) ad Abbanoa.

Lavori in vista

Il famigerato torrino di Baccasara ha i giorni contati. Ieri l’impresa, che opera per conto di Abbanoa, ha portato sul posto i primi mezzi. Segno tangibile dell’apertura del cantiere sollecitato, di recente, dall’amministrazione del Consorzio industriale. Il passaggio dei liquami tramite il torrino sarà eliminato e il personale tecnico realizzerà un bypass che li trascinerà per caduta direttamente al depuratore. Lungo la rete scorrono anche i liquami provenienti da Santa Maria Navarrese, Lotzorai e Girasole. Spesso, soprattutto d’estate quando le presenze sono notevoli, l’aria risulta irrespirabile tra i capannoni della zona industriale.