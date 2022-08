L’inviato del Papa al Rimedio 

A rendere speciale la ricorrenza che ogni anno, la prima settimana di settembre, trasforma la piccola borgata in una meta di pace e preghiera, sarà la presenza del cardinale Mauro Gambetti, vicario generale per la Città del Vaticano e arciprete della Basilica Maggiore di San Pietro, inviato da Papa Francesco come Legato Apostolico. «La presenza del porporato, che con i suoi 56 anni è il più giovane cardinale del Sacro Collegio - fanno sapere dal comitato della diocesi - aiuterà il popolo arborense a far memoria dell’incoronazione del simulacro». Ricordi impressi negli occhi di chi, 70 anni fa, ebbe la fortuna di assistere al momento in cui il cardinale Tedeschini posò sul capo della Vergine la finissima corona d’oro. Le cronache e le fotografie dell’evento, assieme ai dati emersi dalla ricerca storica curata dal Comitato, sono stati pubblicati in un volume, che verrà presentato e distribuito il prossimo 27 agosto, nel salone San Domenico a Oristano.

"Tesoriera celestiale, divina dispensadora, alcanzadenos Remedio pro dogni male". Un mese esatto e sos gosos torneranno a risuonare tra le pareti della Basilica intitolata alla Vergine Maria. Un appuntamento che da secoli unisce nella preghiera fedeli di tutta l’isola e che quest’anno assume un significato particolare. I preparativi in occasione del settantesimo anniversario dell’incoronazione del simulacro di Nostra Signora del Rimedio, fervono da tempo.

Il programma

Il comitato, presieduto dal rettore del santuario monsignor Gianfranco Murru e composto da una decina di membri tre preti, laici, uomini e donne ha elaborato, con la supervisione dell’arcivescovo Roberto Carboni, un programma “speciale”. «Niente folklorismi o spettacolarizzazioni - ci tengono a precisare gli organizzatori - ma un calendario che punti dritto a evidenziare e sottolineare la portata pastorale e gli elementi spirituali dell’evento».

Il vicario del Vaticano

A rendere speciale la ricorrenza che ogni anno, la prima settimana di settembre, trasforma la piccola borgata in una meta di pace e preghiera, sarà la presenza del cardinale Mauro Gambetti, vicario generale per la Città del Vaticano e arciprete della Basilica Maggiore di San Pietro, inviato da Papa Francesco come Legato Apostolico. «La presenza del porporato, che con i suoi 56 anni è il più giovane cardinale del Sacro Collegio - fanno sapere dal comitato della diocesi - aiuterà il popolo arborense a far memoria dell’incoronazione del simulacro». Ricordi impressi negli occhi di chi, 70 anni fa, ebbe la fortuna di assistere al momento in cui il cardinale Tedeschini posò sul capo della Vergine la finissima corona d’oro. Le cronache e le fotografie dell’evento, assieme ai dati emersi dalla ricerca storica curata dal Comitato, sono stati pubblicati in un volume, che verrà presentato e distribuito il prossimo 27 agosto, nel salone San Domenico a Oristano.

Le celebrazioni

L’apertura ufficiale delle celebrazioni è fissata per il giorno successivo, 28 agosto: dalla Cattedrale partirà una processione con il simulacro che, dopo aver fatto sosta in piazza Roma dove fu incoronato il 7 settembre del 1952, verrà riportato in Basilica. Nella stessa data prenderanno il via le novene, quella tradizionale alle 17 e quella per le famiglie alle 21. Il cardinale Gambetti arriverà a Oristano il 7 settembre: l’inviato del Papa presiederà la solenne concelebrazione eucaristica in programma alle 18 nel piazzale della Basilica.

La festa

L’8 settembre, festa popolare del Rimedio, arà celebrata una messa ogni ora, a partire dalle 5 del mattino, fino alla funzione all’aperto delle 18, a cura di monsignor Roberto Carboni. Il 9 il delegato diocesano per la Pastorale della sofferenza officerà la messa coi malati e i volontari. La chiusura è programmata per le 21 e sarà caratterizzata da un concerto sinfonico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata