“L’invenzione di Is Mirrionis”, storie di quartiere  

Scavare nella storia di Is Mirrionis, valorizzare i suoi personaggi più significativi, le sue piccolezze, la sua poetica e le sue sonorità itineranti: sono alcuni degli obiettivi che si pone la prima edizione della rassegna “L’Invenzione di Is Mirrionis”, ideata dal teatrante Gianluca Medas e che rientra nell’ambito del progetto dell’Iti Is Mirrionis, di cui verrà realizzato anche un documentario.

Una manifestazione di quattro giornate all’insegna della cultura, cominciate lunedì e che termineranno domani, che in principio dovevano svolgersi per le vie del rione ma che a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza pandemica sono state spostate nella sala parrocchiale di Sant’Eusebio in via Quintino Sella con il massimo rispetto delle norme anti Covid.

Tante le persone coinvolte che stanno partecipando all’evento, di cui oggi si svolgerà la penultima giornata dalle 16 alle 17, come il poeta Gianni Mascia i cui versi sono stati accompagnati dalla chitarra di Roberto Deidda, Maurizio Fanzecco delle Acli Is Mirironis che si è soffermato sulla multi etnicità del quartiere sottolineando la necessità di costruire impianti sportivi, il presidente del comitato della Casa del Quartiere Terenzio Calledda, il giornalista Franco Meloni, lo scrittore e muralista Giorgio Polo, l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda che ha parlato degli interventi di recupero futuri tra cui quelli nell’ex Hangar e il miglioramento della viabilità in via Seruci, il direttore del Teatro del Segno Stefano Ledda e il collettivo rap della Royal Ismi.

Da segnalare, il monologo realizzato appositamente dal cronista e scrittore Pietro Picciau intitolato “Le strade parlano di noi”, presentato ieri. «Is Mirrionis è custode di affetti che vanno ben oltre un lungo manto stradale», rimarca Picciau. «Le sue storie vengono dall’ex scuola popolare dei lavoratori, dalle case della Gescal, dai vecchi racconti su padre Abbo, dal Mercato di via Quirra: microcosmi ricchi di vitalità, che oltrepassano la concezione di una zona con precarietà e case disadorne».

Dello stesso avviso Medas che rilancia. «Organizzeremo tanti nuovi eventi nel rione: cultura, cambiamento e giovani sono i tre semi del cambiamento per Is Mirrionis. Un cambiamento per cui non ci stancheremo mai di lottare».