L’invasione dei monopattini 

Le biciclette sono sempre il mezzo più amato dagli oristanesi: 2 per famiglia, 20 mila all’’incirca. «Di cui almeno 10 mila in funzione» spiega Benvenuto Masala, 72 anni, decano dei “biciclettari” della città. Ma anche se il mercato del mezzo leggero tiene, si sente sempre più forte il fiato dei monopattini elettrici che, stando anche a un’indagine di Facile.it, tra i giovani è ad alto gradimento.

La conferma sulla vivacità del settore in città arriva da Trony, che oltre prodotti elettronici, elettrodomestici e varie tratta anche monopattini elettrici. «Si vende abbastanza – conferma – sembrava ci fosse un rallentamento per le voci sull’assicurazione e il casco obbligatorio ma è durato poco. Un prodotto per giovani, naturalmente. Quanti ne circolano in città? Mah, tanti. Se azzardo un numero punto sui trecento/quattrocento», riferisce la commessa del punto vendita al Centro commerciale.

La sicurezza

Il numero in crescita costante crea anche qualche problema di sicurezza; vederli sfrecciare non a passo d’uomo come è raccomandato e zigzagare tra i pedoni non è per niente simpatico. Anche qui mancano dati precisi ma ufficialmente si viaggia sui dieci incidenti all’anno, «per fortuna non gravi», è la precisazione che arriva dalla Municipale. Il più pesante un anno fa. Una signora che stava percorrendo l’attraversamento pedonale in via Figoli è stata presa in pieno da un minorenne che correva a bordo del monopattino elettrico. Frattura di una gamba, la diagnosi.

L’assicurazione

«Il problema –spiega Alessandro Sanna dell’Assicurazioni Sanna Alessandro e Daniele – è che i monopattini elettrici quindi a propulsione non sono previsti dalle normative sulle assicurazioni e quindi viaggiano tutti senza. Né mai mi è stata chiesta una polizza contro i danni verso terzi». Il rischio c’è e con l’aumento dei mezzi in circolazione che si infilano nelle carreggiate di via Cagliari, nei marciapiedi e pure contromano non c’è da stare tranquilli.

«Sono pericolosissimi, corrono tanto e a pilotarli sono spesso i giovanissimi senza limiti di frenata. L’altra sera a Torregrande mi sono spaventato, era un continuo sfrecciare tra gruppi di persone sul lungomare», sostiene Benvenuto Masala. Alberto Pippia, 24 anni, ha trascurato la bici per il monopattino elettrico: «È comodo, certo non mi sembra adatto per persone di una certa età e per chi lo usa per la spesa. Bisogna prestare la massima attenzione, limitare la velocità e usarlo dove si può usare». Intanto va precisato che i monopattini «essendo equiparati ai velocipedi devono fare riferimento alle stesse normative. Quindi non possono circolare in via Dritta, per fare un esempio», riferiscono ancora dalla Polizia municipale. In via Dritta come in tutte le strade cittadine dove è vietato circolare in bici: via De Castro, piazza Roma, piazza Eleonora, via La Marmora, Parpaglia, Serneste, Garibaldi. Quei divieti (solo sulla carta) sono poco rispettati dai ciclisti e per niente da chi usa i monopattini elettrici che al momento, in mancanza di una regolamentazione, viaggiano in assoluta anarchia. Zero assicurazione, zero casco, in attesa di una legge che da tempo giace in Parlamento.

