“Linus” incanta lo sceicco di Dubai  

Chissà se quel messaggino del pluricampione Dario Vargiu è stato un portafortuna per quel Componidoreddu caduto dopo aver centrato la stella in via Duomo. Di certo da allora Marco Ghiani non ha mai smesso di stupire. Ventitré anni, viso da bambino e una determinazione fuori dal comune: per il jockey oristanese, capace di infilare una dietro l’altra cento vittorie nel 2021, inizia una nuova avventura. Su di lui ha messo gli occhi lo sceicco di Dubai, Ahmad Al Shaikh che lo ha ingaggiato per la sua scuderia.

La gioia

«Sono felicissimo - racconta al telefono mentre mancano appena trenta minuti ad una nuova corsa - Il contratto è partito ai primi di marzo, monterò i loro cavalli ad aprile». Nel frattempo continua a gareggiare e a vincere, senza dimenticare mai le sue origini, come testimonia l’immagine della Sardegna tatuata sul braccio. Nel Regno Unito ha trovato la fama (è stato nominato Apprentice Champion, tradotto una delle più giovani promesse dell’ippica) ma torna a casa appena può. L’ultima volta è stato in occasione della Sartiglia e i ricordi riaffiorano. «A dieci anni mio padre mi ha portato al Giara Club di Antonio Madeddu - spiega - ho fatto diverse Sartigliette, poi nel 2014 ho avuto l’onore di indossare il cilindro». Un’edizione difficile da dimenticare: la pioggia battente aveva reso impraticabile la via Duomo, ma Marco era riuscito nell’impresa di cogliere il bersaglio. Neppure il tempo di gioire che il suo cavallo, inciampando in una pozzanghera, lo aveva trascinato sulla sabbia. Lui non si era scomposto e con un balzo era tornato in sella a festeggiare. «Ricordo che la sera avevo ricevuto il messaggio di Dario Vargiu - aggiunge - all’epoca non sapevo neppure chi fosse. Ma le sue parole mi hanno aperto gli occhi».

I successi

Dalla pista del Giara Club agli ippodromi più rinomati il salto è stato breve. In pochi anni il giovane oristanese, che fino a quel momento serviva pizze nel locale di famiglia, si è ritagliato uno spazio importante nei più prestigiosi concorsi. La parte più difficile, il distacco dalla sua amata Sardegna. «Appena ho qualche giorno libero salgo su un aereo e torno dalla mia famiglia - continua - alla lontananza non mi sono mai abituato». Nel palmares di Marco, Linus per tutti, una sfilza di medaglie, ma la vittoria più grande l’ha messa a segno a maggio dello scorso anno, quando è diventato papà del piccolo Louie. «L’ho già fatto salire a cavallo, sembra che gli piaccia» sorride. Chissà se seguirà le orme dell’inarrestabile fantino che un tempo inseguiva le stelle e ora fa parte del firmamento del galoppo mondiale.