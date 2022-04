L’intramontabile bomber Stocchino: ora fa gol col Cus 

A quarant’anni Simone Stocchino continua a segnare valanghe di reti. Sono più di trecento in carriera. Indossa la maglia del Cus Cagliari (Prima categoria, girone A) e, nel recupero di mercoledì scorso contro il Pula, ha addirittura gonfiato la rete per 5 volte. Comanda la classifica speciale dei bomber con 25 sigilli.

La carriera

Ha trascorso la maggior parte della sua carriera tra l’Eccellenza e la Serie D. «Sono cresciuto nelle giovanili di Sa Forada e Sant’Elena», racconta la sua lunga carriera. «Ho esordito giovanissimo in prima squadra, nel 1997». Con i biancoverdi dal 1999 al 2001, nel massimo campionato regionale, ha collezionato 80 presenze segnando 62 reti. La sua classe non era passata inosservata. Nel 2000 aveva firmato un contratto con la Juve Stabia, in C1. «Purtroppo la società era fallita». Il treno dei professionisti era quindi passato. «Ci vuole anche fortuna. Ma ritengo che ogni giocatore ottiene ciò che merita». Nel 2002 il passaggio al Calangianus in Serie D. Segue l’avventura con Atletico Elmas. Poi con l’Alghero di Luigi Alvardi con cui vince il campionato di Eccellenza. Cambia ancora, al Castelsardo, al Tempio dove vince un altro campionato (Eccellenza) e al Tavolara di Giuseppe Leggieri in Eccellenza. Anche con gli olbiesi ha vinto il torneo. Nel 2008/2009 in D con l’Arzachena. Una parentesi col San Teodoro (Eccellenza) per far ritorno al Tavolara (in D). Quindi Samassi (vittoria del torneo di Promozione), Alghero (Eccellenza). Dal 2012 al 2018 ha indossato la maglia del Ghilarza con cui ha segnato 116 reti. È stato protagonista del salto di categoria in Eccellenza (2013/2014) con una media di quasi un gol a partita. In questo periodo anche le vittorie della Coppa Italia di Eccellenza (la finale vinta 2-1 contro il Taloro grazie ad una sua doppietta) e della Supercoppa nella stagione 2015/2016. Infine gioca con Guspini, La Palma, Tonara e ora Cus Cagliari.

Cinquina

Mercoledì scorso ha centrato un altro record personale. «È la prima volta che faccio cinque gol in una partita», dice. «Sono inoltre a tre reti di distanza dal mio record personale di marcature in un campionato, ma queste sono cose secondarie. Il mio unico obiettivo è lo stesso di squadra e società: cercare di salire di categoria. Qui sono felice. Una società sana con dei compagni che reputo grandi amici. Mi dispiace solo di avere quarant’anni e qualche acciacco di troppo. Non riesco sempre a stare al cento per cento. Purtroppo la voglia e la passione non sono supportati ormai da un fisico usurato. Ma ho la fortuna di avere dei compagni che mi supportano. Il mister Claudio Meloni, inoltre, sa come gestirmi. Il merito delle mie reti è soprattutto loro». Stocchino oltre a Meloni, attuale tecnico, porta nel cuore i tecnici Nino Cuccu e Vittorio Pusceddu. Il direttore sportivo, Andrea Vargiu racconta il primo contatto con Stocchino: «Mi disse di aver paura di scendere di categoria. Pensava fosse più difficile per le sue caratteristiche. Si è adattato alla grande. Un ragazzo d’oro, umile e modesto. Sotto porta è una sentenza».