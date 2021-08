L’intesa col Psd’Az spacca il Pd 

Il ruolo del Psd’Az in vista del voto a Carbonia divide anche all’interno del Pd. L’epicentro dello scontro non è più solo, genericamente, il centrosinistra, si è invece spostato dentro il partito che esprimerà il candidato sindaco e che sta lavorando sull’alleanza con Carbonia Avanti, lista civica-autonomista che fa riferimento al consigliere regionale sardista Fabio Usai. Un’interlocuzione che il segretario dem Emanuele Cani difende («bisogna guardare con interesse a tutto quel mondo sardista, identitario e indipendentista che non si ritrova nelle posizioni sardo-leghiste e che vorremmo sottrarre dalla presa della Lega: questo è il senso dell’operazione su Carbonia») e che la deputata del Pd e presidente della commissione Lavoro alla Camera, Romina Mura, attacca e contesta su tutta la linea.

L’affondo

In un lungo post su Facebook scrive di trovare «paradossale che mentre Christian Solinas e la sua maggioranza, Psd’Az compreso, governano la Sardegna, noi opposizione articoliamo un dibattito sull’opportunità o meno di sperimentare, attraverso proposte di governo locale, un percorso di dialogo con il partito del governatore». Mura puntualizza che «il Psd’Az è colonna portante, con la Lega di Salvini, della coalizione di centrodestra che guida l’Isola e rispetto alla quale siamo all’opposizione e alternativa».

Certo, ammette, «non mi sfuggono gli apporti, gli uomini e le donne, la medesima visione di Sardegna che in passato il Psd’Az ha condiviso con noi centro-sinistra e con altre autorevoli voci del pensiero autonomista e indipendentista». Tuttavia, «oggi non è più così: Solinas ha scelto il centrodestra». Poi si rivolge al segretario dem: «Se il ragionamento che ho abbozzato ricalca la linea del Pd allora posso stare tranquilla, se così non fosse, non sono sufficienti quattro righe sul giornale per giustificare un cambio di rotta». Ma, conclude, «per fortuna siamo un partito, con spazi di discussione che verrebbero convocati laddove necessitasse un approfondimento sulla linea del Pd».

La replica

Cesare Moriconi (Pd) non attende la convocazione di una riunione per dire ciò che pensa. «Con fatica la dirigenza locale e gli amministratori locali cercano di fornire un servizio ai propri Comuni», sostiene, «Romina Mura dovrebbe rispettare il loro diritto di autodeterminarsi, a farlo anche con rappresentanti di forze politiche non alleate con il Pd a livello regionale». D’altra parte, continua, «ci sono tantissimi sindaci del centrosinistra e civici che ben governano grazie al supporto di amministratori locali leali e qualificati pur essendo identificabili, a livello di Consiglio regionale, nello schieramento opposto». Per Moriconi, «questo atteggiamento ideologico fa solo male al partito, alla politica e ai cittadini».

I Comuni doppio colore

In effetti, sono tanti i primi cittadini e gli amministratori che si dovrebbero dimettere se, paradossalmente, esistesse una legge che vieta le alleanze con forze di altri schieramenti. Alcuni esempi: a Iglesias il sindaco dem è sostenuto dall’Udc e altre forze di centro; Villamassargia ha un sindaco civico sostenuto da Psd’Az e LeU con il Pd all’opposizione; Olbia va a votare con uno schieramento trasversale che comprende LeU e Fratelli d’Italia; a Sinnai c’è un sindaco di centrosinistra, il Pd è il partito di maggioranza con Psd’Az e Udc alleati e altre forze di sinistra; Villamar ha un sindaco dem, un vice del centrodestra, vicino a Fratelli d’Italia.

Nel suo post, Romina Mura ricorda che «appena una settimana fa, centrosinistra, M5S e diverse componenti civiche si sono ritrovate a Sassari per battezzare un cantiere, quello della Sardegna post pandemia e post Solinas. Resto sintonizzata su questa lunghezza d’onda».

Gli alleati

Da LeU, intanto, arriva un appello al Pd. Lo lancia il consigliere Eugenio Lai su Facebook: «Insieme dobbiamo costruire un’alternativa credibile alla Giunta Solinas e alla sua maggioranza». Quindi, «netto taglio con chi in due anni e mezzo ha pensato a logiche di potere e spartizioni: il Psd’Az di oggi non è quello di Lussu o Mario Melis, è quello di Solinas e dell’alleanza con Salvini e la Lega, quello che in Parlamento blocca il ddl Zan e che in Sardegna mostra tutta la sua incapacità nel rispondere ai problemi dei sardi. Ripartiamo da una netta e valida alternativa al governo di Solinas e alla sua maggioranza».

