«L’Intermare deve restare qui» 

I sindacati sono in trincea. L’ufficialità del ricorso al Tar di Saipem sulla concessione dell’area demaniale ha fatto drizzare le antenne alle sigle di rappresentanza dei lavoratori dell’Intermare che si schierano compatte in difesa della fabbrica che l’anno prossimo compirà il mezzo secolo di attività. «Saipem non si tocca. Guai a mettere in discussione la presenza dell’industria. L’Ogliastra non può rinunciare ai livelli occupazionali garantiti da Saipem». Il concetto espresso da Giacomo Pani, Michele Muggianu e Mario Arzu prescinde da qualsiasi altra soluzione: al netto delle ipotesi di trasloco nelle aree ex Cartiera, i segretari confederali invocano un intervento deciso della Regione per tutelare lo stabilimento, fonte di lavoro per centinaia di metalmeccanici tra diretti e indiretti.

Opposizione netta

Che la superficie di 236 mila metri quadri su cui si estende lo stabilimento faccia gola anche a cordate di settori opposti alla metalmeccanica è un fatto assodato. «Gli appetiti dei tanti - tuona Giacomo Pani, 50 anni, segretario della Cgil Nuoro-Ogliastra - dovrebbero calmarsi. Per quanto ci riguarda Saipem potrebbe restare nel sito attuale almeno per altri dodici anni». Pani non alza gli scudi rispetto a ipotetici trasferimenti verso le aree ex Cartiera, opportunità ventilata dal presidente del Consorzio industriale Franco Ammendola, che sostiene la conferma di Saipem sul territorio ma contestualmente mette in discussione la permanenza in via Lungomare sostenendo che lo stabilimento sia un tappo per lo sviluppo turistico. «L’Intermare è da salvare. Chi ha effettivamente modo di sbrogliare la matassa lo faccia subito senza perdere un secondo di più. È a rischio il tessuto produttivo che Saipem ha garantito per decenni. Senza conferma della concessione andrebbe in fumo la pianificazione delle commesse che Saipem potrebbe aggiudicarsi per portarle in Ogliastra. In caso di chiusura scatterebbero licenziamenti nell’indotto e i dipendenti diretti verrebbero traslocati in altri siti internazionali. Non dobbiamo correre questo rischio».

Unità di intenti

Il caso è sotto i riflettori anche negli uffici della Cisl. «Stiamo seguendo con molta attenzione e preoccupazione l’evolversi della situazione legata al rinnovo delle concessioni demaniali a Saipem. È necessario - dice il segretario, Michele Muggianu (39) - aprire un tavolo istituzionale con tutti i soggetti coinvolti, a partire dalla Regione. Ci stiamo attivando perché ci si arrivi nel minor tempo possibile. Sono fondamentali la diplomazia e il buon senso di tutti per superare gli scogli al momento sul tavolo e trovare un accordo che soddisfi tutte le esigenze. Il territorio non può rinunciare alla presenza di Saipem, che in termini di ricadute occupazionali ed economiche è una realtà fondamentale». Sulla vertenza di mezza estate interviene anche Mario Arzu (63), segretario di Uil Nuoro-Ogliastra: «Senza concessione pluriennale Saipem non può predisporre un piano industriale importante. Come potrebbe permettersi una programmazione a lungo termine con rinnovi di concessione demaniale di dodici mesi. L’Intermare è un valore aggiunto per la nostra economia e dunque è una realtà che va salvaguardata».