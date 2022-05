«L’integrazione con i rom? Possibile» 

«Mi sono sempre sentito italiano e finalmente ho realizzato il mio sogno. L’integrazione tra la comunità di Carbonia e quella rom è complicata ma non impossibile, la mia storia ne è la dimostrazione». Era commosso Marko Pibiri Nikolic, 36 anni quando due giorni fa ha firmato il documento, davanti all'impiegato del Comune di Carbonia, con il quale si certifica che è diventato ufficialmente cittadino italiano. Originario della Serbia, è arrivato in Sardegna nel 2010 con sua moglie e le sue figlie nella speranza di trovare un futuro migliore. Il suo secondo cognome, Pibiri, rivela una meravigliosa storia di integrazione e amicizia.

La storia

«Ho vissuto nel campo di Sirai a Carbonia per dieci lunghi anni con la mia famiglia. All’inizio è stato complicato perché non era semplice vivere in un ambiente dove le tensioni erano quotidiane e le bambine hanno avuto problemi con la lingua. Ma piano piano abbiamo iniziato ad integrarci, le bambine hanno iniziato ad andare a scuola». L’incontro con un cittadino di Carbonia con cui la sua famiglia ha stretto da subito un rapporto di stima e amicizia, ha rappresentato la svolta in un percorso di integrazione che non è stata da subito semplice: «Questa persona ha deciso di adottarmi e darmi il suo cognome – racconta - era il primo passo. Ho dovuto aspettare cinque anni di residenza per presentare la domanda cittadinanza e dopo altri cinque anni siamo arrivati a questa giornata di festa». Il 3 maggio, nel Comune di Carbonia, si è svolta la cerimonia di giuramento e Marko, insieme alle figlie, è diventato a tutti gli effetti cittadino italiano. «Ho dovuto fare tanti sacrifici. Il Comune aveva bisogno di tanti documenti e per questo ho affrontato tanti viaggi anche nel mio paese natale e il Covid non è stato d’aiuto».

L’integrazione

Marko sa bene quanto siano complicati i rapporti tra la città e le due comunità rom che vivono in due campi alla periferia della città e sa anche che non è facile trovare una soluzione senza il massimo impegno da entrambe le parti: «Credo che l’unica strada possibile sia quella di seguire le regole e credo che chi governa una città abbia il compito di far sì che questo avvenga - dice – ma anche dall’altra parte ci si deve impegnare al massimo per integrarsi ed è questa la strada che personalmente ho scelto. La mia fedina penale è pulita, ho sempre cercato di mantenere la mia famiglia svolgendo lavori di ogni genere: dal giardiniere all’addetto alla sicurezza in discoteca. Nel 2018 ho anche fatto domanda per la casa popolare e in poco tempo la risposta è stata positiva. Purtroppo non tutti scelgono questa strada e dare la colpa al Comune se non si riesce a integrarsi è troppo comodo». La cittadinanza italiana non era l’unico sogno di Marko. In questi anni ha avuto la possibilità di intraprendere nuove conoscenze e sentirsi accettato dalla comunità in cui vive. «La mia famiglia è ben voluta e sono felice che i miei figli crescano in un posto che li rispetti». Si sta anche impegnando nello studio per riuscire finalmente a prendere la terza media: «Il mio sogno è quello di lavorare con i bambini nelle scuole come bidello e sto facendo di tutto per questo. Se uno è bravo e onesto avrà le porte aperte ovunque».

