L’Inps vende il palazzo ma è guerra sui prezzi degli appartamenti 

Il palazzo dell’Inps tra via Salvemini e via Grandi è in vendita. Parte delle ventisette famiglie affittuarie hanno deciso di acquistare l’appartamento in cui vivono ma l’operazione si è rivelata complicata: «Il prezzo che la Romeo, la società campana che lo gestisce da circa due anni, vuole imporci è molto più alto del suo reale valore», spiega Enrico Follese, avvocato e inquilino dello stabile e portavoce del gruppo di acquirenti.

Le valutazioni

«L’edificio, 7 piani, realizzato nel 1965, può essere considerato a tutti gli effetti di edilizia economica e quindi dovrebbe essere venduto a 1.400 euro a metro quadro, invece il prezzo fissato dall’Inps è di 2.400 euro», aggiunge Follese. «Insomma, l’Istituto applica da un lato le condizioni previste nel piano di dismissioni del 2001 e seguenti, che prevedono uno sconto sulla valutazione del 30%, ma valuta gli immobili a prezzi di mercato di oggi come se si trattasse di edilizia residenziale. Inoltre», aggiunge, il palazzo ha svariate criticità: il tetto è in eternit, la facciata è pericolante, infatti è stata delimitata da transenne sul marciapiede sia nella parte di via Salvemini che in quella di via Grandi. Ma, cosa ancora più grave, da quasi un mese non funzionano gli ascensori e molti anziani che abitano nei piani alti sono costretti a stare in casa perché non possono farsi le scale». Ciononostante, rimarca l’inquilino, «l'Inps non ci ascolta. Mi sto prodigando per avviare un’interlocuzione in modo tale da risolvere la questione. L’ente, infatti, in quanto proprietario dell’edificio, dovrebbe monitorare l’operato della ditta che lo ha in gestione, in questo caso la Romeo. Se non avremo risposte non ci resterà altro che aprire un contenzioso».

L’inquilina

Marta Sanna in quello stabile ci vive da sempre: «Fino a due anni fa, quando c’era un’altra gestione, ogni problema veniva risolto subito. Ora la manutenzione è assente. In qualche punto del vano scala cadono calcinacci; c’è il rischio che si allaghino gli scantinati perché le tubature vicino ai contatori dell’acqua sono vecchie; il portone di uno degli ingressi ha i vetri rotti. Nei locali-cantina ci sono ancora dei laterizi di precedenti lavori che ostacolano il passaggio delle persone; la facciata è pericolosa per gli abitanti del palazzo, così come per i passanti». Sanna ha un braccio ingessato, e ha difficoltà a scendere le scale: «Sono sequestrata in casa. La Romeo e l’Inps non fanno niente. E poi chiedono un prezzo assurdo per l’acquisto degli immobili. Questo è vergognoso».

RIPRODUZIONE RISERVATA