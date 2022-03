L’inno, vessillo sonoro di una patria 

“Šče ne vmerla Ukraïny”. Non sapete cosa vuol dire? Neanche io lo sapevo prima di scrivere questo pezzo. Ora so che significa: “Non è ancora morta l'Ucraina”. Queste parole sono risuonate in diverse piazze d’Italia in questi giorni in cui un neo Zar, a scoppio ritardato negli orologi della storia, ha detto, da solo, che comanda lui, nella sua dorata solitudine, non solo nel suo immenso Paese, ma anche a casa degli altri. E mentre le truppe di Putin invadono uno Stato sovrano, con organi democratici, regolarmente eletti da un popolo sovrano, fatto di persone fisiche e spirituali sovrane, bombardano edifici civili e università, in Europa si canta “Šče ne vmerla Ukraïny”, per unirsi idealmente a quella nazione oltraggiata da invasori.

Coro di lavoratrici

Tra le più appassionate voci nelle piazze spicca l’esercito di agguerrite pattuglie… delle badanti. Diciamo la verità. Non si tratta di un coro intonatissimo. Ma la loro compattezza, il loro calore patriottico è semplicemente sublime. In questi giorni, in YouTube, era uno spettacolo vederle, ma soprattutto sentirle. Nella storia moderna, l’inno è un vessillo sonoro. Bandiere e inni hanno storie intricate e persino tragicomiche, che grondano sangue, nel bene e nel male. Uno specchio anche di schifezze della storia.

Allons enfants

Pensate che la Marsigliese, inno emblematico della libertà, in tutto il mondo, fu soppressa da Napoleone e dal suo succedaneo, Napoleone III. Perché? Poteva incitare alle rivolte. Quando Napoleone trasformò la repubblica francese in un impero personale, ripudiò la moglie Giuseppina, e sposò un’arciduchessa austriaca, figlia del nemico odiato della rivoluzione francese, l'imperatore Francesco II, Maria Luisa D’Asburgo Lorena. Allons enfants fu abolito e sostituito da un oscuro inno attribuito alla figliastra di Napoleone, Ortensia de Beau, che celebrava la spedizione napoleonica in Egitto: una classica invasione imperialistica.