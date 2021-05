Lingua sarda: apriamo un cantiere 

La lingua sarda va bene a scuola, magari inserita in un corso contro la dispersione. Va più che bene quando fa da contrappunto a qualche rivendicazione identitaria. E va benissimo nelle piazze dei paesi quando le improvvisazioni poetiche guadagnano il palco nelle feste patronali. Nell’immaginario collettivo per anni è stato così. Inutile negarlo.

Nell’ultimo periodo c’è stata però un’inversione di tendenza, tesa a normalizzare il sardo così da considerarlo finalmente per quello che deve essere: lingua comunitaria, rappresentativa di tutti. Movimenti, intellettuali, associazioni profondono impegno e devozione per offrire un contributo in tal senso.

Su questo solco si inserisce il saggio “A dies de oe - Annotos pro una limba sarda tzivica e cuntemporanea” (ed. Condaghes) a firma di Giuseppe Corongiu, giornalista e scrittore, “incidentalmente” dirigente nella pubblica amministrazione. Lo sforzo dichiarato dall’autore è «indicare la via per dare al sardo una dignità che ancora deve conquistarsi nei campi della scrittura moderna».

Puzzle

Spazio, dunque, a ciascun singolo linguaggio di settore che compone il puzzle della lingua generale e che viene analizzato minuziosamente (offrendo soluzioni per imparare a scriverlo correttamente) nell’ambito di un continuum che risalire alle radici stesse del sardo come lingua comunitaria di tutto un popolo. E gli ambiti si estendono dal giuridico all’istituzionale, dall’amministrativo allo scientifico. Anche il linguaggio giornalistico e dei nuovi media è analizzato per tratteggiare possibili percorsi di scrittura in campo social e massmediatico.Spiega Corongiu: «Nel libro, che tratta molto questioni tecniche ma anche questioni politiche attuali, parlo di un sogno che avevano diversi sardi nel secolo scorso, come Simon Mossa, Giovanni Lilliu, Emilio Lussu: personaggi che volevano non tanto fare un’operazione antropologica per salvare tutti i dialetti, che si salvano solo parlando, ma ricostruire una lingua che andasse bene per tutti i sardi. È una missione storica che auspico si possa portare a termine».

No agli stereotipi

L’importante, si legge, è non precipitare negli stereotipi: il ruralismo, l’antiquariato, il folk, la divisione in tante varianti, il campanilismo, la rivendicazione solo formale di una lingua e l’uso invece costante dell’italiano. Insomma, quanto di più lontano da una lingua realmente rappresentativa. Aspetti ai quali Corongiu ha sempre contrapposto argomentazioni convincenti, approfondite in questo saggio e illustrate nei suoi precedenti lavori.“A dies de oe” è forse il manifesto culturale più riuscito in ambito linguistico perché si rivolge a tutti, comprese la classe dirigente e politica che potrebbero muovere le leve per agevolare il processo di normalizzazione linguistica.

Nessuna conclusione

Non ci sono conclusioni scontate in questo manuale. Si privilegia l’idea di un cantiere aperto nel quale Corongiu chiama a collaborare, e a proseguire il suo lavoro, chi crede nel progetto. Perché da solo nessuno fa nulla. C’è bisogno di una collettività che riprenda per mano la sua lingua e la faccia crescere al passo coi tempi.«Non bastat a tènnere intuitziones. Perseveràntzia nche bolet e a sa fine calicuna cosa at a abarrare», si legge nelle ultime righe della prefazione, «A bortas, comente naraiat cuddu, su chi binchet est petzi unu bisadore chi non s’est mai rèndidu».L’impressione finale, il non detto, è che rimane incomprensibile la divisione e la contrapposizione sul sardo in una terra, tutto sommato piccola, che va in apnea anziché respirare all’unisono. Soprattutto a dies de oe.

