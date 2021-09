Lingua Blu, le parole di Speranza 

Il Governo accende un faro sull’emergenza lingua blu in Sardegna. «Rassicuro sul fatto che la situazione è costantemente tenuta sotto il monitoraggio dalla direzione generale del ministero», ha garantito Roberto Speranza durante la seduta del Question Time. Ieri il ministro della Salute rispondeva a un’interrogazione di Mara Lapia (Cd). La deputata - già firmataria di un esposto in Procura a Nuoro sui ritardi nelle vaccinazioni – ha messo in evidenza il rimpallo di responsabilità tra Regione e Ats e, a Speranza, ha chiesto di valutare l’avvio di attività ispettive in Sardegna.

«Imbarazzante rimpallo»

«La prima causa di quanto sta accadendo nell'Isola risiede nel ritardo della profilassi – ha detto Lapia - a ciò si aggiunge un imbarazzante rimpallo di responsabilità che continua anche in questi giorni: son passati i mesi e ancora non si riesce a completare una campagna vaccinale che avrebbe dovuto concludersi entro il 31 luglio». Sulle rassicurazioni del ministro: «Non bastano anche perché non tutto gli è stato riferito con precisione».

I ritardi nelle somministrazioni sarebbero dovuti a un difetto di comunicazione tra l'assessorato della Sanità e l'Ats. I primi sostengono di aver sollecitato l'Azienda già quattro mesi fa, ma il commissario Ats Massimo Temussi ha chiamato in causa i servizi dell'assessorato mettendo in evidenza «i ritardi nelle decisioni e una mancanza di monitoraggio continuo da parte dell'Unità di crisi regionale: all'Ats non sono state richieste misure correttive, abbiamo ricevuto solo generici richiami per la prosecuzione della profilassi».

Mancano veterinari

Altra ragione all'origine del ritardo nella vaccinazione sarebbe la carenza di medici veterinari deputati alla somministrazione. In realtà, sempre il numero uno di Ats Temussi ha chiarito di aver già provveduto al potenziamento dell'organico: «Abbiamo assunto 23 veterinari da destinare alla Lingua blu». Secondo le opposizioni in Consiglio regionale, lo scollamento tra Regione e Ats è evidente. A farne le spese sono soprattutto le oltre 420 aziende a rischio con gli oltre 52mila capi interessati. Intanto la Regione ha già fatto sapere di aver stanziato 2,5 milioni di euro che serviranno a risarcire gli allevatori per i capi morti e la conseguente perdita di reddito.

