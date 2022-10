Lingua blu, aziende sul baratro 

E sarebbe un disastro. «Soprattutto per il comparto bovino, che non potrà più esportare», ha spiegato Giuseppe Pulina, ordinario di zootecnica speciale dell’Università di Sassari. Un patrimonio di 230mila capi votato perlopiù all’allevamento da carne, coi vitelli di sei, sette, otto mesi che vengono venduti ai centri d’ingrasso della Penisola. In Sardegna, giusto per capirci, se ne macellano solo 23mila, un vitello su dieci. «Se la situazione dovesse complicarsi», avvisa il professore, «gli allevatori sarebbero costretti a tenersi i vitelli, con costi altissimi che li espongono alle speculazioni dei compratori».

Quella che s’annuncia nelle campagne della Sardegna è una tempesta perfetta. Come non bastassero le calamità naturali, il caro energia, il pezzo esagerato dei mangimi e i mancati indennizzi, si deve fare i conti con una nuova ondata di lingua blu e la diffusione di un sierotipo, Blue tongue 3, che ha imposto il blocco della movimentazione dei capi ovicaprini e bovini per quindici giorni, in attesa di una verifica della reale diffusione del virus. Sfiancati dalla crisi e dalle pesti, gli allevatori sardi dovranno oltretutto aspettarsi un consistente taglio ai contributi della Pac 2023-2027. Giovedì scorso la protesta davanti al Consiglio regionale, mentre dentro – in videoconferenza con Giuseppe Blasi, del ministero dell’Agricoltura – i rappresentanti di Copagri, Coldiretti, Cia e Confagricoltura, nonché del movimento pastori senza bandiere, ne chiedevano conto, ottenendo l’avvio di un tavolo tecnico. Senza voler fare previsioni, verosimilmente c’è il tanto per rivedere i trattori in piazza.

La corsa del mutante

Ieri il blocco della movimentazione dei capi (salvo referto negativo dei test) è diventato ufficiale. «Per lo stop basterà anche un solo capo positivo», puntualizza Antonio Montisci, direttore del Servizio veterinario della Regione. Durerà fino al 13 novembre, il tempo che servirà per valutare la diffusione della variante 3, un sierotipo della Blue tongue che, dapprima confinato nel basso Sulcis senza che dimostrasse particolare cattiveria, è arrivato nell’Oristanese e nel Campidano di Cagliari. «Fino allo scorso anno causava sintomi leggeri, oggi sta ammazzando le pecore», dice il dottor Montisci. Centotrenta capi, finora. Inutile sottolineare che, qualora i test dovessero rilevare una presenza più estesa del sierotipo 3, il blocco verrà prolungato.

I vitelli svalutati

E sarebbe un disastro. «Soprattutto per il comparto bovino, che non potrà più esportare», ha spiegato Giuseppe Pulina, ordinario di zootecnica speciale dell’Università di Sassari. Un patrimonio di 230mila capi votato perlopiù all’allevamento da carne, coi vitelli di sei, sette, otto mesi che vengono venduti ai centri d’ingrasso della Penisola. In Sardegna, giusto per capirci, se ne macellano solo 23mila, un vitello su dieci. «Se la situazione dovesse complicarsi», avvisa il professore, «gli allevatori sarebbero costretti a tenersi i vitelli, con costi altissimi che li espongono alle speculazioni dei compratori».

I costi insostenibili

Coi capi bloccati, dice Battista Cualbu, presidente di Coldiretti, «occorrerà assistere maggiormente il bestiame integrando anche il mangime». In sintesi, aggiunge, «sarà una mazzata». Coldiretti chiede alla Regione l’istituzione di un tavolo tecnico. «In cui si condividano tutti i dati e si comunichino le strategie che si stanno adottando per bloccare l’emergenza e allo stesso tempo – spiega il direttore Luca Saba – per mettere sotto controllo la lingua blu che sta mietendo vittime da 21 anni». È ciò che chiede anche Confagricoltura Sassari Olbia-Tempio. «Va istituito da subito un tavolo di lavoro permanente», sollecita il presidente Stefano Taras. Intanto, però, «va contenuta la diffusione del virus attraverso cordoni sanitari stringenti e controlli a tappeto».

