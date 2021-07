L’inghilterra ci crede 

La monarchia della difesa contro la repubblica del gol. A volerla vedere in termini di geopolitica, suona così la fase finale a Wembley di Euro 2020. E non solo perché delle quattro squadre rimaste in corsa tre nazioni sono monarchie costituzionali (Inghilterra, Spagna e Danimarca) e una è repubblica. Ma c’è una Regina che reclama i suoi titoli - di giornale - per la finale four di Wembley. Ed è la difesa dell'Inghilterra di Southgate, in cinque partite ancora imbattuta. Dalla felice sorpresa seguita alla vittoria sulla Germania, che ha interrotto un sortilegio lungo oltre mezzo secolo, alla rafforzata convinzione sulle chance inglesi dopo il largo successo contro l'Ucraina, è stata a Londra un'altra notte di eccessi e festeggiamenti, tra fiumi di birra e caroselli che hanno accompagnato il poker rifilato alla nazionale di Shevchenko dai Tre Leoni, attesi contro la Danimarca alla terza semifinale europea della loro storia.

L’attesa

Mai prima d'ora l'Inghilterra ha giocato una finale di un Europeo, mai come oggi a Londra e dintorni si respira un'atmosfera di contagiosa euforia, come se l'atto conclusivo di Euro 2020 fosse ormai l'inevitabile lieto fine di una favola già scritta. Sono diversi gli elementi che giustificato tanto ottimismo, a cominciare dai record stabiliti da Harry e compagni. Come quello riferito alla tenuta difensiva: non era mai successo che una semifinalista europea arrivasse così in alto senza reti al passivo. Cinque partite e la porta difesa da Jordan Pickford è ancora inviolata. Difesa ermetica e, dopo gli stenti iniziali, ora anche l'attacco è divenuto efficace: cinque gol nelle ultime due uscite, con il decisivo contributo del capitano Harry Kane, finalmente ritrovatosi: migliore in campo contro l'Ucraina con la sua doppietta, dopo il sigillo messo sul trionfo sui tedeschi nella gara precedenti. E ancora.

L’ottimismo

A Roma Southgate ha avuto la conferma di poter contare su una rosa larga, forse la più completa rimasta in corsa per il titolo europeo: perso all'ultimo minuto Bukayo Saka, tra i migliori nella gara precedente, ha regalato l'esordio da titolare a Jadon Sancho, subito all'altezza. Non è un caso che al triplice fischio finale il primo pensiero del ct inglese sia andato ai panchinari e a chi finora non è sceso in campo: il gruppo, e più in generale tutto l'ambiente che circonda la nazionale inglese, appare granitico nella determinazione e nell'autostima. Una convinzione condivisa che ha favorito la riscrittura di una pagina di storia inglese: questa nazionale ha raggiunto due semifinali consecutive come in passato solo gli eroi di Wembley, campioni del mondo '66, erano stati capaci.

5

Le partite

della nazionale inglese senza subire reti

2

Le reti

realizzati dal ritrovato Harry Kane contro l’Ucraina