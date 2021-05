L’ingegnere meccanico progetta le torte 

Il profumo dei dolci lo ha respirato fin da quando era nella culla. I suoi genitori Fulvio e Patrizia Teliosini lo portavano con loro ogni giorno nella storica pasticceria in via Merello e lui stava zitto e buono ad osservare ciò che gli capitava intorno.

Poi Luciano Teliosini, che oggi ha 33 anni, è cresciuto e si è laureato in ingegneria meccanica, ma senza perdere di vista le sue passioni e la tradizione di famiglia. Così è diventato un maestro del cioccolato.

Con le sue mani esperte sforna torte che sembrano opere d’arte e che racchiudono storie. Talmente perfette da vincere un premio poco prima del lockdown come primo Mastrocultore nel concorso nazionale bandito dalla Corman, con una torta nuziale decorata di fiori, e un altro poco prima con un dolce ispirato al videogioco Candy Crush.

Il mestiere

«Io sono nato qui e non potevo che fare dolci», racconta il giovane nella pasticceria di famiglia, «dopo avere osservato mio padre e imparato il mestiere, a 18 anni ho iniziato a farlo sul serio». Le torte sono arrivate dopo: «Ho cercato di fondere il gusto della tradizione italiana con l’estetica della pasticceria statunitense che mi ha conquistato vedendola suoi social». E così ha sostituito lo zucchero con il cioccolato e ha bandito il congelamento, facendo tesoro nel frattempo anche dei suoi studi. «Il fatto di essere un ingegnere forse mi aiuta con i progetti», sorride, «e anche con la creatività perché ce ne vuole tanta, ma per il resto è tutta un’altra cosa».

Le creazioni

Il cioccolato nelle sue mani diventa malleabile come la creta e si trasforma in oggetti che sembrano veri, come una forma di pecorino, una bottiglia di vino, un cagnolino che esce da una scatola, Topo Gigio su una forma di gruviera e tanto altro.

E ogni volta che accoglie le richieste dei clienti Teliosini diventa anche un po’ un confidente e uno psicologo perché dietro ognuna di queste c’è una storia diversa. «Ci sono le mamme che vengono ogni anno per chiedere le torte per i loro figli morti» racconta, «ci portano le foto e mi chiedono di riprodurle con la cialda». Poi ci sono i matrimoni, tanti, tutti diversi. «Mi porto una torta nel cuore, quella di due sposi che mi avevano chiesto di raffigurare in ogni ripiano la loro storia, da quando si erano conosciuti fino al matrimonio». Non solo: «Non posso dimenticare nemmeno quelli che si erano lasciati il giorno prima delle nozze». In ogni caso, «ognuna di queste storie mi lascia qualcosa. La soddisfazione quando ho finito la mia opera è tanta ma poi quando prendono in mano il coltello per tagliarla una fitta al cuore viene sempre» . Perché in ogni caso «sono creazioni che durano il tempo di una fotografia. Non importa quanto lavoro fai e quanto tempo ci metti, dopo comunque la devono mangiare e tutto finisce. Rimane la soddisfazione perché resterà un bel ricordo»

L'aiuto

Assieme a Luciano Teliosini continuano a lavorare anche mamma e papà, che sognano per lui anche «che possa trovare lavoro nell’ambito della sua laurea». Papà Fulvio Teliosini ha continuato il mestiere imparato dalla mamma che aveva un biscottificio, aperto nel 1976. «Poi», racconta il 60enne, «abbiamo ampliato con la pasticceria. Ho fatto corsi e studiato tanto. Negli anni Ottanta ho conosciuto mia moglie e l’ho trascinata con me: ma insegnarle il mestiere è stato un gioco da ragazzi perché aveva già molta manualità».

