L’infopoint rinasce e raddoppia 

Il centro informazioni turistiche di Margine Rosso riaprirà le porte la prossima estate, con una destinazione che in parte cambia: non solo punto di riferimento per turisti e associazioni del settore, ma anche spazi per uffici comunali, Pro loco, e - in attesa di una sede tutta sua - l'assessorato di Flumini e territori extraurbani. L’ultimo passaggio è il via libera allo studio di fattibilità in Giunta. «A inizio anno contiamo di affidare i lavori e di riaprire la struttura durante la stagione estiva», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

Il piano

Il progetto per la manutenzione straordinaria dello stabile fra via Melibodes e via Leonardo Da Vinci è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta: a disposizione ci sono 60mila euro, risorse comunali ricavate fra le pieghe del bilancio. Priorità alla sostituzione di tettoia e portico in legno, messi a dura prova da parassiti e agenti atmosferici, tanto da compromettere la sicurezza della struttura comunale lungo il litorale quartese. Fra i lavori previsti nel progetto c’è anche la riqualificazione di pareti e copertura danneggiati da infiltrazioni d’acqua e la messa a norma dell’impianto elettrico, oltre a un intervento anti tarlo e un restyling di pareti interne e facciate. «Eventuali economie derivate dal ribasso d’asta», aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, «potranno essere utilizzate per la progettazione e installazione di pannelli fotovoltaici».

Pronto per l’estate 2022

Definiti anche i tempi per la rinascita dell’ex infopoint del litorale quartese, chiuso ormai da anni. «Ora definiremo il progetto esecutivo», dice Conti, «poi ci sarà la fase di affidamento dei lavori: inviteremo tre ditte specializzate per poi scegliere l’offerta migliore. Fra febbraio e marzo dell’anno prossimo contiamo di concludere l’iter di gara, poi il via ai cantieri sino a giugno, e d’estate l’apertura del centro».