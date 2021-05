L’infinito è dietro la curva: Tuttestorie e i racconti vagamondi 

Dopo un anno di reclusione entro gli angusti confini domestici, non poteva che essere dedicato al viaggio, e al desiderio di incontri con persone e spazi sconosciuti, la sedicesima edizione del Festival Tuttestorie di Letteratura per ragazzi, in programma dal 6 al 15 ottobre tra Cagliari e vari comuni dell’isola, e su piattaforma digitale. Intitolata “Dietro la curva c’è l’infinito. Racconti, visioni e libri vagamondi”, la rassegna, ideata e organizzata dalla libreria Tuttestorie, dà il via alle prenotazioni delle scuole, dall’Infanzia alla Secondaria di secondo grado, promettendo di condurre in luoghi lontani grazie ai libri e alle storie. E senza rinunciare alle opportunità offerte dall’utilizzo delle piattaforme digitali, s’impegna a recuperare la bellezza e la ricchezza dell’esperienza dal vivo di cui così a lungo ci siamo privati. Si esplorerà il tema del viaggio dunque, con il contributo di idee e testi di Bruno Tognolini e Nicoletta Gramantieri, e di altri cinquanta ospiti fra autrici, autori, illustratrici e illustratori.

La scelta

Fino a lunedì 31 maggio, sul sito www.tuttestorie.it sarà possibile scegliere una delle 255 attività destinate alle classi, di cui 181 in presenza e 74 in teleconferenza, rivolte oltre alle scuole sarde, anche a quelle d’oltremare, per la prima volta invitate a partecipare al festival. Alcune già in contatto con l’Ufficio Poetico del Festival, curato dallo scrittore Andrea Serra che ha iniziato la sua raccolta di pensieri sul tema del viaggio in lungo e in largo per l’Italia, con una capatina fino a San Francisco e in Perù.

In compagnia della colonna sonora originale di Antonello Murgia e Bruno Tognolini, il tour di Tuttestorie farà il giro del mondo: dalla Nuova Zelanda con lo scrittore maori Witi Ihimaera, agli Stati Uniti con l’autrice e illustratrice Sophie Blackall, passando per il Giappone in collegamento con Laura Imai Messina, sino all’Europa con Jenny Jägerfeld e Øyvind Torseter in arrivo a Cagliari dalla Scandinavia, con Anna Woltz dall’Olanda, con Coline Pierré dalla Francia e con Sophie Anderson e Yara Kono in collegamento dall’Irlanda e dal Portogallo.

Luogi esotici

Si parlerà di viaggi in luoghi esotici come le avventure fra il Mississipi, la foresta amazzonica e il Mar della Cina di Davide Morosinotto, di viaggi bizzarri come la gita scolastica horror di Manlio Castagna o la missione “elettorale“ dell’asino Destino di Fabrizio Altieri. Si lascerà la terra per seguire le missioni spaziali degli astrofisici Stefano Sandrelli, Silvia Casu, Luca Perri, e della giornalista scientifica Elisabetta Curzel. Ci si sposterà dal Sudafrica, raccontato da Chiara Carminati, in Grecia dove abita il rinoceronte Ulisse narrato da Arianna di Genova.

In questo su e giù lungo i meridiani del pianeta, è prevista una sosta dall’artista Luogo Comune e i suoi modelli di nave, un’altra dal pirata in pensione di Daniele Movarelli, o le montagne di Irene Penazzi. E poi ci sono i viaggi da ascoltare di chi, per paura o necessità, lascia il proprio paese d’origine, raccontati da Angela Tognolini, figlia d’arte. Dai viaggi degli umani ai viaggi degli animali, con le illustrazioni di Misa Poltronieri che inaugura le pubblicazioni di Hopi Edizioni, neonata casa indipendente che si occupa di ecologia.

Intergalattici e minimi

Dai viaggi intergalattici a quelli minimi con Daniela Berti che insegna a muoversi nella mente e nel cuore di chi ci sta vicino, o quelli immobili di Sergio Ruzzier, o, per finire, quelli dell’immaginazione disegnati da Susanna Mattiangeli e Mariachiara Di Giorgio.

L’andirivieni continua con Pierdomenico Baccalario, Emanuela Bussolati, Elisabetta Garilli, Federico Appel, Marta Palazzesi. Sarah Spinazzola, Marco Erba, Alice Keller, Anna Vivarelli, Marco Ponti e altri. Oltre ai laboratori sensoriali di Federica Buglioni, uno spazio particolare è dedicato ai ragazzi delle Superiori che, guidati dalla scuola Holden e Alessio Romano, impareranno a scrivere dei loro viaggi. Infine, non poteva mancare il viaggio più celebrato dell’anno, quello dantesco, che sarà raccontato con ironia da Francesco Muzzopappa.

