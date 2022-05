L’inferno Afghanistan e il “lagunare” sardo che evitò una strage 

Ha avuto paura o in quei momenti non c’è proprio il tempo di averne?

Un gesto di eroismo e incredibile sangue freddo che è valso a Salvatore Pitzalis, 38enne cagliaritano, la medaglia di bronzo al valore, una delle massime onorificenze per chi indossa una divisa. A consegnargliela, in occasione delle celebrazioni del 4 maggio per il 161° anniversario della costituzione dell’Esercito, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Classe 1984, caporal maggiore del Reggimento Lagunari “Serenissima”, unico reparto di fanteria dell’Esercito con capacità anfibia, orgogliosamente sardo, Ptizalis ha molta esperienza nei teatri internazionali avendo partecipato a diverse missioni all’estero. Ma quanto accaduto quel 7 settembre del 2019 ad Herat, sarà impresso per sempre nella sua memoria.

Ha sventato un attentato ai soldati italiani in missione in Afghanistan di cui non si era mai saputo nulla, “neutralizzando”, prima che potessero fare vittime, i talebani infiltrati tra i poliziotti afgani che avevano aperto il fuoco contro il convoglio che lui e i commilitoni stavano scortando.

Cosa ricorda dell’attentato?

«Tutto, ogni secondo. Stavamo effettuando una scorta a favore di una colonna di mezzi delle forze militari afgane quando alcuni appartenenti al convoglio hanno aperto il fuoco contro di noi. Fortunatamente poco prima mi ero accorto dell’atteggiamento sospetto di un presunto appartenente alle forze afgane e, pertanto, ho informato il mio comandante di plotone di questo comportamento. Appena hanno iniziato a sparare contro di noi, sono riuscito insieme a un altro militare a neutralizzare la minaccia».

«In situazioni come quella che ci siamo trovati di fronte ad Herat è fondamentale l’addestramento. Durante l’approntamento, durante la preparazione alla missione, avevamo sviluppato degli scenari possibili e, soprattutto, a saper riconoscere e interpretare quei segnali che anticipano molte situazioni critiche».

E la paura?

«Sì certo, si ha paura, ma l’automatismo sviluppato durante l’addestramento è la vera leva che ti permette di reagire rapidamente in quei frangenti in cui non c’è il tempo di pensare. Faccio parte di un gruppo scelto di militari, i Lagunari dell’Esercito, che crede in determinati valori e condivide emozioni e sensazioni da anni di esperienze vissute insieme fianco a fianco. In quegli attimi non ho esitato a difendere i miei “fratelli d’armi” come loro hanno fatto e fanno sempre con me. Per fortuna faccio parte di un Reparto, quello dei lagunari, che tiene in altissima considerazione lo spirito di corpo e la preparazione fisica e mentale».

Cosa le ha lasciato l’esperienza in Afghanistan?

«Mi ha insegnato l’importanza di un addestramento serio e realistico nonché dello spirito di corpo che si crea e che cementa una unità, rendendo tutto molto più semplice. L’aver prestato servizio in un teatro operativo delicato e particolare come quello afgano ha confermato l’importanza della fiducia nei membri della tua squadra, della tua unità che si costruisce con un addestramento costante a difficoltà crescente».

Il suo rapporto con la Sardegna?

«È la mia terra d’origine che porto sempre nel cuore. Come ogni sardo, amo tantissimo la mia regione e, ogni volta che posso, vi faccio ritorno per riabbracciare i miei cari e gli amici d’infanzia a Cagliari».

I sardi sono sempre stati considerati soldati speciali, concorda?

«Io so per certo che lo “spirito sardo” mi ha aiutato sempre nella mia carriera: forza, caparbietà, senso dell’onore e del rispetto verso gli altri. Anche se vivo ormai nel veneziano da diversi anni, non nascondo un pizzico di nostalgia che di tanto in tanto mi fa pensare alla mia amata Sardegna a cui devo tanto. Se sono quel che sono, lo devo anche e soprattutto alla mia terra».

