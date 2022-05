L’infermiera Ilenia «Vivo e aiuto gli altri grazie a mio fratello» 

Viene somministrata la prima chemioterapia e Ilenia, piano piano, combatte. Passano i mesi, terminato il primo ciclo di chemioterapia, qualcosa va storto: la tac di controllo conferma una recidiva. Ilenia e famiglia sono sconfortate. Ma i medici decidono di optare per il trapianto di midollo osseo, e allora via alla ricerca del donatore in famiglia.

È iniziato tutto nel 2003. Ilenia, appena quattordicenne, inizia a stare male. Ha una lieve febbre, difficoltà respiratoria, sudorazione intensa. Continua a fare i suoi sport, nuoto e pallavolo, ma non ha la stessa resistenza dei mesi precedenti. È Natale, sta male passa la giornata a letto con la febbre, qualche giorno dopo ha una crisi respiratoria, i genitori la portano in ospedale al pronto soccorso a Lanusei. Subito una brutta diagnosi: un linfoma non-hodgkin. La ragazza viene trasferita all’ospedale oncologico Businco di Cagliari dove i medici danno poche speranze ai genitori. Ilenia ha metastasi, un polmone si è fermato, il diaframma è bucato. La loro vita va in tilt.

Il fratellino aveva appena dieci anni, quando le ha ridato la vita. Ilenia Cocco, 32 anni di Villanova Strisaili, deve tutto a Matteo che le ha donato il midollo osseo permettendole di realizzare i suoi sogni. Compreso quello di diventare infermiera. «Per aiutare gli altri come gli altri hanno aiutato me».

Una brutta sorpresa

La battaglia

I test di compatibilità puntano sul fratellino di soli 10 anni, Matteo, che il 22 aprile 2005 salverà la vita della sorella. Ma le difficoltà non sono finite. Mentre Ilenia migliora, una brutta depressione porta via il suo papà. La madre si rimbocca le maniche, cerca lavoro. Si trasferiscono a Cagliari. Il tempo passa, non chiuderà mai queste ferite, ma rafforza la famiglia.

Una nuova vita

Passano gli anni. Ilenia studia, ha ripreso in mano la sua vita. Nel 2008 incontra Sergio, è amore a prima vista. Ilenia però ha un sogno: diventare infermiera. Frequenta il primo anno di università a Genova e i restanti due anni a Sassari, dove si laurea nel 2013.

«La mia forza – dice la giovane donna – mi ha fatto lottare e ho vinto per qualcosa di grande, per la vita, una vita che mi è stata ridata da mio fratello. Ho vinto perché sono mamma di Samuele e Lorenzo e ho realizzato, grazie alla mia vittoria, il mio sogno di diventare infermiera». Ma perché, proprio infermiera? «Perché l’infermiere sta a diretto contatto con il paziente e con la sua empatia deve saper trasmettere sicurezza, forza e allegria: queste sono le qualità che le mie oramai colleghe mi hanno trasmesso quando stavo lottando con la malattia».

Continua Ilenia: «L’infermiere deve avere il tempo di instaurare un rapporto di fiducia con il paziente, proprio come è stato fatto con me. Deve avere la capacità di ascoltare chi in quel momento ha bisogno di attenzioni e impegnarsi a offrire informazioni sempre più chiare, anche insegnando ai familiari come essere buoni care-giver. Inevitabilmente, nel mio cammino, ho incontrato alcuni infermieri “sgarbati”, ma io sono molto grata anche a loro perché, con il loro atteggiamento, mi hanno insegnato a capire come non devo essere». Che cosa ha imparato Ilenia, dalla malattia? «Ho saputo cogliere le cose positive e farne bagaglio per quello che sarebbe stato il mio futuro. Imparai a leggere l’emocromo a soli 14 anni e lo insegnai ai miei compagni del liceo, perché la mia esperienza doveva portare solo “positività” nella mia vita e in quella di coloro che mi stavano intorno».

La lezione

«Questo è proprio quello che ognuno di noi, in qualità di operatore sanitario, dovrebbe insegnare ai pazienti: come trarre beneficio dalle proprie esperienze». Ilenia conclude con un augurio rivolto a tutti: «Non perdere mai la speranza e la fiducia di fronte alle situazioni difficili. Se oggi sono qua è grazie a mio fratello che mi ha salvato la vita». Oggi Ilenia è infermiera al Microcitemico di Cagliari dove è in strettissimo contatto con i bambini. Matteo, ora ventottenne, ha intrapreso gli stessi studi all’università di Genova. La storia sua e di Ilenia sta facendo il giro del mondo. Il 9 maggio è stata in tv nella trasmissione “L’ora solare” di Paola Saluzzi per raccontare la sua rinascita.

