Linee elettriche nel mirino dei ladri 

Nella caccia al rame da rubare e rivendere sempre più spesso l’obiettivo sono i cavi della linea elettrica, non solo quelli di linee dismesse ma anche i cavi dell’alta tensione perfettamente funzionanti, con un rischio di gran lunga maggiore per i ladri e per la sicurezza della rete elettrica.

L’allarme

Ne sanno qualcosa alla Carbosulcis, miniera di carbone in dismissione, quartier generale a Nuraxi Figus. Nella lunga linea che collega Nuraxi a Seruci tra i tralicci è ormai un susseguirsi di cavi tranciati. «Fino a qualche tempo fa prendevano di mira le linee dismesse, anche in quel caso stavamo subendo un danno perché il rame è di nostra proprietà - dice Francesco Lippi, ad Carbosulcis - ma adesso si punta ai cavi dell’alta tensione, la linea ancora attiva indispensabile per la miniera. Tranciare quei cavi, a parte la pericolosità del gesto, significa mettere a grave rischio la miniera, creando un danno enorme in un territorio dalla situazione economica già devastante. Per questo facciamo un appello a non prendere di mira le linee dell’alta tensione, sono indispensabili per la miniera. Non sappiamo se può servire, ma abbiamo il dovere di farlo».

Le denunce

Il mese scorso, dopo una denuncia per il furto di cavi dalla linea dismessa, i carabinieri hanno colto in flagrante, nelle campagne attraversate dalla linea fuori uso, tre uomini alle prese con i cavi, poi denunciati per furto. Ma adesso la situazione si complica perché è presa di mira la linea dell’alta tensione attualmente utilizzata per alimentare la miniera. Lunedì l’amministratore della Carbosulcis presenterà una nuova denuncia. «Purtroppo abbiamo notato che dalla linea dismessa, sono passati a quella attiva - commenta il direttore della miniera, Stefano Farenzena - se dovesse capitare qualcosa ai cavi dell’alta tensione ci sarebbero delle conseguenze molto gravi, innanzitutto perché verrebbe meno la ventilazione delle gallerie, indispensabile per evitare la formazione di gas nel sottosuolo. Non è solo una questione di danno economico, ma anche di sicurezza che verrebbe meno. Speriamo che in futuro i ladri si tengano alla larga dalla linea che alimenta la miniera, potrebbero esserci danni molto pesanti».