Linea Strootman: qualità e mentalità 

Il suo talento fa giurisprudenza ormai, anche se certe giocate (solo in allenamento, per ora) continuano a far stropicciare gli occhi. A sorprendere è piuttosto il modo in cui si è calato nella parte. L’approccio quotidiano, non solo in campo. La leadership carismatica e allo stesso tempo l’umiltà con la quale ha già conquistato tutti. A cominciare da Semplici, che ha paragonato a Ballardini, suo allenatore nei cinque mesi al Genoa. «Entrambi sono di poche parole», ha tenuto a precisare Kevin Strootman, «ma dicono sempre quelle giuste». E i compagni poi, dal primo all’ultimo, nessuno escluso. «Sapevo quanta qualità avesse questa squadra avendoci giocato contro, ora che sono qui ho scoperto anche un grande gruppo». A lui il compito di pilotarlo verso il decollo. «Proverò a trasmettere la mia mentalità». Una mentalità vincente.

Aspettando il Ninja

La presentazione ufficiale dell’ex giallorosso (al suo fianco l’ultimo arrivato Dalbert) è un po’ il cartello del Cagliari edizione 2021-22, che vuole uscire dall’oblio dopo una stagione schizofrenica. «L’idea era quella di chiudere col Marsiglia e restare in Italia. Quando mi ha chiamato il presidente Giulini, il Genoa era un passo avanti, sono stato bene lì», ha ammesso l’olandese, per poi precisare: «Mi ha convinto il progetto». E la corte spietata di Nainggolan, suo compagno (e amico) ai tempi della Roma e che contava (e conta) di ritrovare nell’Isola. Tempo al tempo. «Già l’anno scorso mi ripeteva “devi venire a giocare a Cagliari”», ha svelato ieri Strootman. «Ma ora io sono qui e lui è ancora un giocatore dell’Inter». Quanto lo aspetta? «È chiaro che vorremmo giocatori di qualità, e lui lo è. Ma di più non posso dire. Ripeto, in questo momento è un giocatore dell’Inter». Diplomatico. Si è sbilanciato, eccome, invece, su Marin. «Mi ha impressionato, è molto forte. Vedo bene anche Rog, si sta riprendendo alla grande dall’infortunio». E ancora Joao Pedro. «Ma lui è il capitano, già lo conoscevo».

Il ruolo e il gruppo

Proprio al fianco di Marin si sta ritagliando il suo habitat rossoblù, nel cuore del campo. Regista solitario o in coppia non fa differenza, ha messo subito le mani avanti. «Il nostro è un centrocampo di altissimo livello, con cinque-sei-sette titolari», ha puntualizzato. «Sarà poi il mister a decidere come farci giocare, io sono pronto a qualsiasi soluzione». Strootman l’equilibrista, mostra i galloni di un curriculum straordinario ma mette sempre il gruppo davanti. «Tutti mi hanno aiutato, sin dal primo giorno. E li ringrazio. Io non sono uno che fa 10 gol o 15 assist o dribbla 3 giocatori insieme. E per poter dare il massimo, ho bisogno del supporto della squadra». Tutti per uno, uno per tutti. «Siamo forti. Dobbiamo, però, farlo vedere in campo. Già in Coppa Italia, poi in campionato». Palla al centro.

