Linea della metro, in arrivo 41 milioni 

Da una parte la direttrice per Quartu, finanziata con quasi 109 milioni di euro. Dall’altra la linea che dal Policlinico universitario di Monserrato arriverà sino a Sestu, nella zona di Corso Italia, per la quale la Regione ha finalmente messo a disposizione 41 milioni di euro. Altri 23 milioni serviranno per la tratta Caracalla-dall’Argine e ulteriori 17,4 milioni di euro sono stati stanziati per l’acquisto di 4 metropolitane che serviranno a potenziare i collegamenti una volta terminata l’estensione della rete, andando ad aggiungersi ai mezzi che già fanno avanti e indietro tra Cagliari (piazza Repubblica) e la Cittadella universitaria di Monserrato.

Finanziata la linea

«Ci sono le risorse», annuncia l’ex sindaco di Sestu, Michele Cossa, consigliere regionale dei Riformatori che da anni si batte per l’estensione della linea della Metropolitana leggera sino a Sestu. «È un sogno che si realizza», annuncia, «è stato infatti compiuto un passo decisivo per la realizzazione di questa infrastruttura fondamentale per la nostra cittadina e per l’intera Città Metropolitana di Cagliari. La Giunta regionale guidata da Christian Solinas ha stanziato 41 milioni di euro per l’opera, ai quali si aggiungono 17,4 milioni di euro per l’acquisto di 4 nuovi treni». I tempi sono quelli stabiliti dal Piano nazionale per le infrastrutture: i fondi stanziati dalla Regione saranno assegnati all’Arst che dovrà effettuare i bandi. «L’opera», prosegue Cossa, «dovrà essere conclusa entro il 2027. Va così avanti in modo deciso una infrastruttura di straordinaria importanza per Sestu e le sue prospettive di sviluppo economico, destinata a dare un contributo importante alla mobilità sostenibile di tutta la Città metropolitana e dei centri vicini».

Il futuro capolinea

Lo scorso anno la Giunta comunale di Sestu aveva deciso di modificare il tracciato, non facendo più arrivare la metropolitana di superficie al Villaggio Ateneo, ma di far passare la ferrovia accanto alla lottizzazione, facendola poi sbucare direttamente in Corso Italia, dove sarà realizzato il capolinea. «Dopo aver avviato le operazioni per una valutazione preliminare delle implicazioni urbanistiche e sulla viabilità che riguardano la parte del tracciato della metropolitana leggera», chiarisce la sindaca Paola Secci, «il Comune ha preparato i documenti necessari per la progettazione e si è coordinato con la direzione generale ai trasporti e Arst. Così, essendo lo stato della progettazione a buon punto, abbiamo ottenuto il finanziamento regionale per la realizzazione della tratta Policlinico Sestu».