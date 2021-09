L’industria del mare va a gonfie vele 

Cresce l’economia marittima in Sardegna: un quarto delle assunzioni nell’Isola, secondo il quadro fornito dall’Aspal, riguarda la blue economy, l’economia legata al mondo del mare, dove, negli ultimi mesi, l’occupazione è aumentata del 78 per cento rispetto al 2020, anno condizionato dall’emergenza sanitaria. Il settore nautico è dunque in grande espansione, così come lo sono i comparti a esso legati: la cantieristica, il tessile, l’arredamento, l’artigianato specializzato, senza dimenticare la movimentazione merci, l’ittica, la tutela ambientale, le attività sportive, fino ad arrivare alla ricezione alla ristorazione.

I fondi

Ora, attraverso, “Orientamento e riconversione al marittimo”, il progetto pilota promosso dalla Regione Sardegna e dall’agenzia regionale per il lavoro, nell’ambito del programma Italia Francia Marittimo finanziato dal fondo europeo, ci sono tredici nuovi aspiranti imprenditori, uomini e donne, che per vari motivi si sono ritrovati disoccupati, ma che hanno un’idea di impresa. Il budget è di 1,7 milioni di cui 200mila gestiti dall’Aspal.

Il percorso

«Il progetto è iniziato nel 2018 e ora sta giungendo a termine», ha spiegato Maika Aversano, direttrice generale Aspal, «l’agenzia è stata protagonista di questo progetto pilota finalizzato a ricollocare le persone senza un lavoro accompagnandole in un percorso formativo verso l’auto impresa. In questo progetto abbiamo attraversato diverse fasi, alla formazione degli operatori è seguita una fase sperimentale». Partendo dalla disoccupazione e impegnando le risorse principalmente nel campo della cantieristica e della trasformazione dei prodotti ittici, i partecipanti stanno così lavorando per crearsi un nuovo futuro: dopo il percorso di formazione, ormai giunto al termine, a breve inizieranno un tirocinio di tre mesi con un'indennità di 800 euro e poi potranno sviluppare le proposte progettuali. Sabato e domenica i tirocinanti si incontreranno all’Horse Country di Arborea. Per Luca Spissu, dirigente Aspal che gestisce le risorse comunitarie «la sperimentazione in questo settore è molto importante e per questo il progetto è stato fondamentale».



RIPRODUZIONE RISERVATA